Arcoiris en Portomaior.

Este tiempo es lo que traer, acoiris espectaculares que prometen que no va a llover siempre. Pero ya estamos por no creerlo, que a estas alturas del año y del invierno cayó auga del cielo de forma incesante y peligrosa. A ver si nos sale un mayo bueno, ya que marzo no mayea.

El "Rayo", la mascota que no cesa

Asustados aún los seguidores del Frigoríficos de O Morrazo que acudieron el viernes a animar a su equipo que disputaba el partido de Asobal contra el Granollers. Y no fue por el juego del conjunto local, para nada, que fue aplauidido, sino por el estreno de la que pretende ser la mascota del equipo: el Rayo. Tiene un aire al personaje Coco de Barrio Sésamo, pero no transmite en absoluto su simpatía; al contrario, asusta más que atrae. Ese personaje peludo de color verde con ojos amarillos metió miedo a pequeños y mayores. Habrá que hacer algunos cambios en su imagen para que ayude al equipo. Una mascota tiene que ser querida.

Una campaña que da mucho que hablar en Aldán y O Hío,que tampoco cesa

Se comenta mucho por Aldán y O Hío una campaña que tiene en marcha la concejala de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, que se dedica a enviar whatsapps a los colectivos vecinales para preguntarles qué quieren que lleve al pleno y donde se vuelcan críticas al gobierno de Cangas. Al igual que la mascota del Frigoríficos, parece que mucho éxito no está teniendo, incluso hay críticas que llegan hasta aquí. Pero eso son campañas de cada uno y de cada cual.