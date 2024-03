Eduardo Sotelo y Diana Domínguez imponen su ley en el Trail do Nocedo

El cangués Eduardo Sotelo y la gondomareña Diana Domínguez se adjudicaron la victoria en la tercera edición del Trail do Nocedo, que se disputó ayer con una participación récord –un total de 369 inscritos– en sus dos distancias, la de 27 kilómetros del Trail y la de 16 del Trailiño. La meteorología respetó a los deportistas que se dieron cita a primera hora de la mañana en el parque Joe Novas, y les regaló una jornada ideal para la práctica de esta especialidad, con un día fresco y apenas un poco de lluvia en los albores de la prueba. Así, más allá de los 34 no presentados, únicamente hubo que registrar seis abandonos (cuatro en el Trail y dos en el Trailiño) en un evento que no tuvo que lamentar ninguna incidencia digna de reseñar.

El atleta del Club Corredoiras Bueu completó el duro recorrido en un tiempo de 2 horas, 47 minutos y 12 segundos, a un ritmo de seis minutos y 13 segundos cada mil metros. La segunda plaza fue para el redondelano Diego Míguez (GMTA Chuvoners), a dos minutos y medio del vencedor, mientras que la tercera recayó en el oiense Daniel Martínez, que hizo 2 horas, 52 minutos y 12 segundos, y no pudo revalidar el título logrado el año pasado.

Tres participantes durante una de las ascensiones del duro recorrido de la prueba. / Trail do Nocedo

En féminas la victoria se decidió en un margen aún más reducido. Diana Domínguez, del Trail Running, paró el cronómetro en 3 horas, 27 minutos y 17 segundos, aventajando en un minuto y 37 segundos a la ganadora de la anterior edición, la padronesa Patricia Noya (Tribu Trail), que fue segunda. El podio se completó con la canguesa del local Corredoiras Carolina Niño, que cruzó la línea de meta en 3 horas, 39 minutos y 44 segundos.

Un corredor pasa junto a una figuración de pesca artesanal en la playa de Area de Bon. / Trail Nocedo

Por categorías Diego Míguez y Patricia Noya ganaron en sénior; Diana Domínguez y Eduardo Sotelo en veteranos 40; y Raquel Estévez y Manuel Álvarez en veteranos 50.

Un momento de la prueba celebrada ayer. / Santos Álvarez

El exigente trazado llevó a los corredores por Lagos, los montes Vela y Carafijo, Area de Bon, Penedo, Rebentóns, Río Nocedo, Borrallido, túnel de Aldán, Gandón, monte Vixiador, Trono da Raíña, Monte Carrasco, A Portela, monte Liboreiro, parque industrial y regreso al punto de partida. 27 kilómetros rompepiernas. El del Trailiño se quedó en los 16 kilómetros para que se llevase el triunfo el vilagarciano Manuel Piñeiro con un tiempo de 1 hora, 15 minutos y 38 segundos. En categoría femenina la mejor fue la pontevedresa Manuela Montes, que completó el recorrido en 1 hora, 45 minutos y 5 segundos.

Figuraciones y buffet libre de avituallamiento

“Esto no es una carrera, es una experiencia completa”. Así definen los organizadores del Trail do Nocedo –la Asociación Asbel– una prueba que va más allá de lo deportivo y que volvió a apostar por la cultura tradicional con la ubicación de figuraciones en puntos del recorrido. Así, los corredores pudieron contemplar escenas de pesca artesanal en Area de Bon, de recogida de leña y un lavadero en el Río Nocedo y de cantería en Borrallido. Como extra, un druida se situó en el monte Vixiador, y la sorpresa final fue la discotequera ambientación musical en uno de los túneles del recorrido.

El remate incluyó los premios a Gonzalo González y Charo Figueroa (primeros locales), José Eduardo Rodríguez (primer inscrito), al brasileño César Alves (participante de más lejos) y a Adolfo Ríos y Hermitas Carabelos (más veteranos). Y no faltó un avituallamiento final con buffet libre con estaciones de fruta, dulces, panadería y pinchos calientes, estos últimos con lentejas y callos. Se agradeció la colaboración del comercio local en la cesión de productos.