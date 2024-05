La CIG culpa a la reforma laboral de favorecer la precariedad y los despidos sin indemnización

El de ayer era el Día del Trabajo, el 1 de Mayo, donde se recuerdan logros y se enumera lo que queda por conquista en el mundo laboral. Pero la CIG lo aprovechó también para otras reivindicaciones en la manifestación que ayer tuvo lugar en Cangas. Tuvo muy presente la guerra que se vive en Palestina.Hubo voces clamando “¡Palestina vencerá, Palestina vencerá!” . Hubo gritos contra la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea, que afirmaban que defiende los intereses “sionistas”. No, no se equivocan, no hubo ni una sola mención a la guerra de Ucrania, tan cerca, pero tan lejos. Y hubo voces y pancartas a favor de la sanidad pública. La CIG quiso aprovechar bien el día festivo para sacar todas su pancartas a las calles de Cangas. La manifestación salió del Concello de Cangas dobló la plaza de abastos y regresó por la avenida Castelao, como es habitual. De nuevo en la terraza del consistorio, fue el momento de leer los manifiestos, los postulados.

Las alcaldesas de Moaña y Cangas, Leticia Santos y Araceli Gestido, a la izquierda,con la pancarta. | / Juan Calvo

Encabezaba la manifestación una pancarta de la CIG que hacía referencia ala precariedad laboral y a también a favor de Palestina y contra el imperialismo. Las alcaldesas de Cangas y de Moaña, Araceli Gestido y Leticia Santos, respectivamente, sostenía una pancarta del BNG por uno de sus lados.

La manifestación recorrió la avenida Castelao de Cangas | // GONZALO NÚÑEZ / Juan Calvo

Un año más estuvo presente en esta manifestación el secretario comarcal CIG Vigo, Alberto Gonçalves. Fue él quien cerraron las intervenciones que comenzaron con la entonación del La Internacional por parte de los algo más de 300 manifestantes que había en la Praza do Concello.

Alberto Gonçalves clamó contra la reforma laboral, la de Mariano Rajoy y la realizada por el PSOE y Sumar. Afirman que eso es la culpa de la precariedad laboral y los bajos salarios; además de también mucho que ver en el incremento en un 125% de los contratos fijos discontinuos, de la contratación parcial que se realiza “de forma salvaje”. Aseguró que había aumentado un 800% el número de personas que son contratadas y después despedidas sin terminar el periodo de prueba, lo que supone despidos baratos, sin derecho a indemnización “y la patronal aplaudiendo”. También repartió culpabilidad con la Xunta de Galicia, que dijo que no promueve políticas activas de empleo, que introduce políticas de espolio empresarial.

Por su parte, el secretario de a CIG Morrazo, Guillerme Ignacio, hizo hincapié en la guerra entre Israel y Palestina, clamó a favor de este pueblo árabe y recordó que la reforma laboral que ahora está en vigor, hecha por PSOE y Sumar se llevó a cabo sin la derogación de la anterior, que pertenecía al Gobierno de Mariano Rajoy.

