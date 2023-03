Daniel Martínez y Patricia Noya se imponen en la segunda edición del Trail do Nocedo

Daniel Martínez y Patricia Noya se adjudicaron la victoria en la segunda edición del Trail do Nocedo, que se disputó ayer con la presencia de 218 corredores distribuidos entre el trail de 26 kilómetros y el trailiño de 15. El atleta de Oia fue el más rápido en la distancia larga, al firmar un registro de 2 horas, 21 minutos y 22 segundos para completar un trazado exigente que arrancó en el parque Joe Novas de Beluso y que continuó por la playa de Lagos, Monte da Vela, Monte Carafijo, Area de Bon y el Río Nocedo. Desde allí, los participantes enfilaron hacia el Monte Borrallido y bajaron a Gandón (en la parroquia canguesa de Aldán) y subieron hacia el Trono da Raíña para seguir por Montecarrasco, Liboreiro, pasar por meta y regresar a la misma previo paso por Nocedo, Bon de Abaixo y Vilar.

Martínez sacó algo más de tres minutos y medio al segundo clasificado, un Yago Breijo que paró el cronómetro en 2 horas, 25 minutos y 56 segundos. Completó el podio Borja Varela, con 2 horas, 28 minutos y 19 segundos. En la categoría femenina la vencedora fue la padronesa Patricia Noya, con un tiempo de 3 horas, 6 minutos y 55 segundos. Segunda fue la buenense Charo Figueroa, con 3 horas, 10 minutos y 10 segundos, y tercera Nuria Romero, que empleó solo diez segundos más que la buenense.

La jornada se presentó con unas condiciones ideales para la práctica deportiva, con el cielo nublado y una temperatura agradable que al menos no endurecía aún más un recorrido rompepiernas. Finalmente fueron 96 los corredores que hicieron el trail (diez no se presentaron) y 122 el trailiño (21 no presentados). En el trail Daniel Martínez y Patricia Noya también fueron los ganadores en la categoría sénior. En la de Veteranos 40 Charo Figueroa y Eduardo Sotelo (este con 2 horas, 27 minutos y 3 segundos) fueron los primeros clasificados, mientras que en la de Veteranos 50 el triunfo correspondió a Manuel Gómez (con 2 horas, 41 minutos y 10 segundos) y a Trini Prieto (con 3 horas, 30 minutos y 48 segundos).

En cuanto al trailiño, con un recorrido similar al del trail entre la salida y el Río Nocedo, para a continuación descender a Bon de Abaixo y Vilar y llegar a meta, el ganador en hombres fue Abel Barros, con un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 29 segundos. La segunda plaza fue para Ricardo Bugallo con 1 hora, 16 minutos y 30 segundos, y la tercera para José Ángel Álvarez con 1 hora, 18 minutos y 3 segundos. En mujeres Belén Bascoy se llevó todos los honores al cruzar la línea de meta en 1 hora, 29 minutos y 20 segundos. Paula Rosales y Kenia Estrada le acompañaron en el podio con 1 hora, 36 minutos y 54 segundos, y 1 hora, 38 minutos y 5 segundos, respectivamente.

Además, la organización entregó otros premios y reconocimientos. Charo Figueroa y Gustavo Caballero se llevaron el de primeros clasificados de Bueu y el marinense Manuel Lorenzo el de primer inscrito. El participante de más lejos fue Enric Gómez, de Nyon (Suiza) y el de mayor edad Javier Sánchez, con 64 años. El equipo con más participantes fue el Pinarium y los equipos ganadores fueron el Cornelius en hombres y el Amigos do deporte e da natureza Rías Baixas. También se reconoció a Álvaro Prieto por haber diseñado los entrenamientos y a Dani Prieto por ser la imagen del cartel anunciador.

Figuraciones para dar mayor color a la prueba

Más allá del carácter eminentemente deportivo de la prueba, los organizadores han querido aportar una vertiente más cultural y antropológica en su propuesta. La fórmula escogida no es otra que la de incluir figuraciones en zonas de paso del trail, con actores representando algunas de las labores tradicionales de la parroquia. Ya se hizo el año pasado en el estreno de la competición y se repitió experiencia con motivo de visitas de escolares en Cabo Udra. Ayer fueron cinco los puntos escogidos para dar más lustre a la carrera.

Así, en la playa de Area de Bon se situaron varios marineros con una barca de pesca. El mar volvió a estar presente en el entorno de Rebentóns, donde se representó una escena de pesca con caña. La tercera de las estaciones se ubicó junto al Río do Nocedo y representaba a varias personas acudiendo al molino. También se representó una imagen típica de la gente lavando y cantando en un lavadero en otro punto del recorrido. Finalmente, en la zona de Vilar se escenificó una foliada en medio del monte.