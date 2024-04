El espíritu de la vieja comisaría de Cangas sigue vivo.

Los agentes de la Policía Nacional de la antigua comisaría de Cangas, que estaba en el antiguo Concello, siguen fieles a su costumbre. Cada año se reúnen para una comida de confraternidad en el municipio. Este fin de semana se reunieron en el Hotel H4 y se juntaron más de 40 personas, entre antiguos agentes y familiares.

La vía Herbello-Madalena es de la Diputación

Bueno, vamos a ver si el mundo no es al revés. Los vecinos de Cimadevila, Herbello, A Madalena y Daravelo se manifestaron el pasado viernes en el salón de plenos de Cangas, aprovechando que se celebraba sesión ordinaria. Lógico que estén hartos de tanta espera. Pero quien tiene la sartén es otra administración, que es la propietaria de la carretera. Habrá que ver como reacciona esa administración tras lo sucedido en el pleno de Cangas. Por cierto su presidente, Luis López, aún no visitó Cangas, donde el gobierno le espera con ansiedad.

Otra vuelta de tuerca para pasar de rosca los presupuestos

Seguimos esperando. El presupuesto municipal de Cangas para 2024 sigue sin salir. Continuamos en un tira y afloja por parte de gobierno y la concejala de la oposición y única miembro de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas. La táctica de reunirse y volverse a reunir está dando sus frutos a AV, que sabe que al pueblo de Cangas, a estas alturas del mandato, ya no le vale la excusa de que no hay presupuesto. Los diez días que se dieron ya pasaron y aquí no pasa nada; otra vuelta de tuerca para pasarla de rosca, nada más.

