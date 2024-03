O Morrazo se “moja” por la igualdad con manifestación en Cangas y manifiestos en Moaña y Bueu

Día de perros para efeméride tan imporante: el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La mañana se había mantenido más bien tranquila, pero por la tarde arreció y se temía por la gran manifestación que se preveía en Cangas. Incluso, desde la concejalía de Igualade que dirige Leo Gala, se estudiaba la posibilidad de pasar el acto al salón de plenos. Pero el tiempo se puso de parte de la Mujer, abrió un claro a las 20.00 horas y la manifestación pudo salir con la prudencia que indicaba la meteorología. En este sentido, se acortó la ruta y, en vez de acabar en la rotonda de A Ondiña, se rodeó la plaza de abastos para regresar al Concello, donde se leyó el manifiesto.

La marcha la encabezaba la alcaldesa y miembros del gobierno, además de personas relacionadas con distintos colectivos. La oposición prefirió acudir de asistente entre el público. Los asistentes corearon consignas contra la Iglesia, la Conferencia Episcopal y también contra el patriarcado. “Aquí está, aquí se ve, o feminismo galego en pé”, “Contra o machismo, sempre feminismo”, “Contra o patriarcado, feminismo organizado”. En cuanto al número de asistentes, es cierto que al principio no había demasiada gente para empezar la manifestación en la Praza do Concello, pero una vez comenzó a andar el número de personas subió ostensiblementes, hasta llegar a las 400.

Fue María Álvarez Lires, doctora en Química, perteneciente al comité asesor en Igualdade de la Cátedra de Feminismos de la Universidad de Vigo, la encargada de leer el manifiesto. Calificó de vergüenza el hecho de que “transcorrido tanto tempo desde a proclamación da conmemoración do 8M que en pleno século XXI, despois de séculos de loita, aínda teñamos que continuar a explicar a loita e a reivindicar unha igualdade que moitas veces brilla pola súa ausencia”.

Lectura del manifiesto en la Praza do Concello de Cangas. / Gonzalo Núñez

Aseguró que la lucha de las mujeres no puede finalizar, que tiene que seguir viva porque el objetivo no fue alcanzado. “Loitamos por un futuro feminista, por un futuro en igualdade plena. Temos que seguir berrando nas rúas e nas institucións, porque é imprescindible dar visibilidade a nosa realidade”. Considera que hay que educar a la infancia libre de todo perjuicio de género.

Concentración de la CIG por la mañana en Cangas. / Gonzalo Núñez

En Moaña los actos institucionales se desarrollaron, a mediodía,en el salón de plenos con la lectura del manifiesto, a cargo de la alcaldesa, Leticia Santos, y la actuación musical del coro de alumnos del Instituto A Paralaia, que abrieron y cerraron el acto. Dirigidos por los profesores de música, Carolina Hernández Abad, que acompañó al piano, y de Historia, José Darío Carrera Fernández, con la “batuta”, empezaron este curso con el coro y está teniendo muy buena acogida, tanto es así que fueron convocados por el Concello para este acto, en el que la regidora les hizo entrega, como obsequir, de una figura de un cuerpo de mujer, que simboliza la igualdad.

La alcaldesa de Moaña y miembros de la corporación en el manifiesto en el Concello. / Gonzalo Núñez

Precisamente en pro de esa igualdad, Leticia Santos, llamó a los restantes miembros de la corporación -con la ausencia de la edil de Muller, María Ortega por motivos laborales- a estar junto a ella, de pie, en la lectura del manifiesto en el que dijo que el concello lleva años apostando todos los días por la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. pero aún quedan cuestiones por resolver y el objetivo principal es buscar una igualdad real y efectiva, una igualdad laboral y salarial, una igualdad de género que se materialice.

Actuación del coro A Paralaia en los actos en el Concello. / Gonzalo Núñez

Mencionó también que el Concello tiene en el punto de mira la lucha contra la violencia machista, el terrorismo machista, a la vista de los lamentables resultados de mujeres asesinadas en lo que va de año. Señaló que la administración local es la más próxima a la ciudadanía, la más próxima a los problemas que afronta la mujer y por eso constituye el agente dinamizador más adecuado para promover acciones para crear una sociedad verdaderamente igualitaria, promoviendo acciones concretas dirigidas a la prevención de conductas: “É necesario un esforzo colectivo pero da man dos colectivos de mulleres (mariscadoras, asociación de mulleres, da veciñanza…), polo que no ámbito municipal debemos fomentar a movilización e sensibilización da sociedade a través da concienciación para avanzar en igualdade” . Declaró en este 8 de marzo de nuevo el compromiso del Concello por promover políticas públicas que fomenten el valor de las mujeres, del empleo y empoderamiento de la mujer y seguir incorporando la perspectiva de género en toda la actividad local.

Por la tarde, la programación del Concello incluyó el espectáculo “Regueifas tour” a cargo de Regueifeiras da Semente y una mesa redonda sobre maternidades. Hoy se rinde homenaje a la que fue matrona de Moaña Emilia Gramary Castilla, a las 12:00 en el multiusos de Meira y al acabarse descubre una placa en su casa de Meira, en Os Barreiros 27.

Homenaje del Concello de Bueu a las Mulleres Rurais. / Fdv

Bueu festejó la jornada con una concentración en la Praza do Concello en la que el alumnado del IEs Johán Carballeira leyó un manifiesto a favor de los derechos laborales de las trabajadoras. Leire Fernández, Uxía Gil, Daniela Gil y Lucía Peixoto fueron las encargadas de subrayar la importancia de que el día fuese un homenaje “a todas aquellas mujeres que lucharon y luchan día a día por alcanzar una realidad en la que todas las personas disfrutemos de los mismos derechos y oportunidades”. En este sentido, incidieron en la necesidad del reparto de tareas en el hogar o en la eliminación de la brecha laboral, además de llamar a “promover la igualdad los 365 días del año”.

Actuación de regueifas en la Casa da Mocidade de Moaña. / G.N.

El protagonismo pasó después a la Asociación de Mulleres Rurais, colectivo que celebra sus 30 años de vida y que fue homenajeado en un acto institucional. Su presidenta, Ascensión Riobó, recordó los orígenes y subrayó que “hicimos de todo, aprendimos mucho y, sobre todo, compartimos tiempo”. A lo largo de su trayectoria, las Mulleres Rurais han organizado cursos formativos, fiestas de Entroido y, en los últimos tiempos, otras actividades como talleres de autoestima, de emociones o de teatro.

Manifiesto de alumnos del IES Johan Carballeira en Bueu con el alcalde y ediles de la corporación.. / Fdv

El alcalde buenense, Félix Juncal, destacó el trabajo realizado por un colectivo “que representa y recuerda a las madres y abuelas que tanto hicieron por nosotros”. La edil de Igualdade, Laura Ogando, abundó en la idea de que “sigáis con esa fuerza y solidaridad entre mujeres”.

Asimismo, el centro de salud acogió durante todo el día una mesa violeta con información y respuesta de dudas.

Mónica Camaño y Casilda Alfaro interpretan hoy una comedia negra “con mirada feminista”

Las actrices Casilda Alfaro y Mónica Camaño juegan en casa esta noche con la interpretación (20.00 horas, Auditorio Municipal de Cangas Xosé Manuel Pazos Varela) de As damas de Ferrol, un texto de Eduardo Alonso que Clara Gayo vuelve a recuperar para los escenarios, dos décadas después. Las entradas, al precio de 5 euros, ya se pueden comprar a través del portal ataquilla.com o en las billeteras del Auditorio, desde dos horas antes del espectáculo.

Mónica Camaño y Casilda Alfaro, las protagonistas. / Fdv

As damas de Ferrol “es una comedia circular, o mejor, en ovillo donde la realidad y la fantasía se debaten por tener la misma carta de naturaleza, y seguramente la tengan”, explican sus artífices. Las protagonistas son Maruxa y Lurdes, dos hermanas ya mayores que desgranan, entre discusión y discusión, retazos de sus vidas, pero lo que cuentan puede pertenecer a la realidad, ocurrir, o puede ser fruto de sus enfermizas mentes. “Como espectadores, nosotros nunca llegaremos a saber si es verdad o fantasía. Para ellas todo es realidad, sus propias invenciones fantásticas son más reales que la realidad circundante. En caso de que lo que cuentan sea verdad, ocurriera, resulta patético y espantoso. Si lo que cuentan es un invento fruto del desvarío y de la enfermedad, entonces lo que resulta patético y espantoso son los propios personajes, sus mentes capaces de imaginar tal acontecer”, revelan. La obra se aborda “con mirada feminista”, explican Camaño y Alfaro, amigas y compañeras de escenario en varias obras, que sintonizan en lo personal y lo profesional y se dedican mutuos halagos. Lo demuestran en As damas de Ferrol, con un texto “difícil y exigente, que precisa de duros ensayos”, pero que invita a reír y reflexionar a partes iguales, dos ingredientes esenciales del buen teatro.

POEMA DEDICADO AS MULLERES QUÉ SEGUEN NA LOITA 8 DE MARZO.

(Ángel Soliño Santos

Gelucho o pelán)

Día internacional da muller

Que nas ruas sacan perito,

Máis parece que foi onte

Cando carecían de dereitos.

Neste Día 8 de marzo no mundo lembrámolas,

Unidas e con esforzó

Ser recoñecidas fagámolas.

A todas esas mulleres

Que eu admiro e respeto,

Aquelas que loitan

Polos seus principios

Eu as mulleres non as veto.

Moitas non eran respetadas

Sempre humilladas

Eran desvalorizadas

Por a conducta de muller e escrava.

Mulleres que trasforman

O mundo o seu paso,

E non sólo se limitan diante

De ningún obstáculo.

Elas xa lograron moito

Pero ainda falta moito por percorrer,

Algunhas sofren violencia non as tratan como muller.

Mulleres que soñan

Con todas as súas forzas,

Semore cos pés ben postos

Sobre a face da terra.

Muller polos desengaños da vida,

A vida mesma dache fortaleza,

Para seguir afrontandoia día a día,

Ti muller nunca te das

Por vencida.

Parabens muller,

Para min sempre

Será o teu día,

A derrota dase en vida,

E á gloria muller

Esta en non

Permanecer na caída.

Mulleres tenaces e loitadoras

Cal a miña nai e a miña dona,

Ágora e sempre e a vosa hora,

Feliz día da muller traballadora.