Cangas demora la adjudicación de chiringuitos por no presentar ofertas para decidir si hay varios solicitantes

El Concello de Cangas ha aplazado la adjudicación de los chiringuitos de playas en dominio público de Costas al haberse presentado más solicitudes que plazas hay disponibles en algunos arenales y no constar entre la documentación la propuesta de oferta económica exigida para resolver en caso de empate. La administración local optó por conceder un plazo adicional para solventar deficiencias y tiene previsto resolver el asunto el lunes, ya que algunos demandantes quieren abrir en Semana Santa y se le achica el tiempo para montarlos. En Menduíña se presentaron cuatro solicitudes para instalar chiringuitos, y solo se autoriza uno, mientras que para Areabrava, Areamilla y Nerga, también con una plaza, hay dos peticiones. En las demás se cubren las plazas justas y no habrá que recurrir al desempate

Las bases de la convocatoria establecen que, si la demanda supera a la oferta y hay varios candidatos para explotar un chiringuito de verano en el mismo espacio, se adjudicará al mejor postor, el candidato que ofrezca más dinero a mayores del canon de 70 euros por metro cuadrado que aplican conjuntamente Costas del Estado (40 euros) y la Administración local (30). Pero solo dos pretendientes presentaron oferta, señala el edil de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), sorprendido por el incumplimiento de las bases, aunque optó por concederles más tiempo para que cubran las carencias y aporten los datos que les faltan. Ayer seguía llegando documentación, y la intención es resolverlo la próxima semana por decreto de la Alcaldía y comunicárselo ya a las personas interesadas.

Además de las playas con varias peticiones, el Concello también debe resolver sobre la ubicación de instalaciones de verano en lugares que nunca las tuvieron. Es el caso del paseo de Carlos Pérez, que une la nave de deportes náuticos de Aldán con el vial de acceso al puerto a la altura del bar Peralta. Entienden los técnicos que no hay espacio suficiente ni cumple las condiciones exigidas, por lo que ya anuncia que lo denegará. Otro lugar que genera dudas es el aparcamiento de Donón situado entre la Caracola y el vial de acceso al Monte do Facho. El Concello ha solicitado una descripción más exhaustiva del tamaño y características de la instalación, así como un informe de la Policía Local sobre posibles interferencias en el tráfico y la seguridad.

Además de la oferta económica, entre la documentación que el Concello echa en falta y está requiriendo a los interesados figuran una “declaración responsable de non estar incurso en ningunha das prohibicións de contratar” previstas en la legislación; fotografías, infografías y catálogos de las características de los quioscos, mesas y sillas que se pretendan utilizar; croquis de instalaciones y servicios de abastecimiento, electricidad y saneamiento. “En caso de non presentar a documentación requerida nun prazo non maior a cinco días hábiles a partir da data de recepción da comunicación, teráselle por desistido da súa petición”, advierten los responsables municipales, que subrayan el período adicional que ya se concede para resolver estas carencias.

La omisión de oferta económica respondería a sospechas de que puedan filtrarse las cuantías durante el plazo de presentación de solicitudes y lo aproveche alguno de los interesados, reflexiona Antón Iglesias, que garantiza la limpieza del procedimiento, aunque las cantidades figuran en el mismo impreso, a la vista, y no en sobre aparte. Solo dos cumplieron ese requisito en el plazo inicial: uno de ellos oferta 71 euros por metro cuadrado (un euro por encima del mínimo) y otro dobló la cuantía. Un tercero dejó un enlace a un correo electrónico para poder consultarlo.