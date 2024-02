El Concello de Cangas confirma que el edificio de A Palma tiene todas las licencias aprobadas

El Concello de Cangas confirmó ayer que el edificio de A Palma carece de algún tipo de expediente urbanístico abierto y que su situación es completamente legal. Empresario locales compraron recientemente la carga hipotecaria a los promotores del inmueble, la empresa Ponte do Ríos Bouzós. Con motivo de la crisis financiera de 2008, los bancos embargaron gran parte de las propiedades que tenía esta sociedad, entre ellas los pisos que aún no se habían vendido en el edificio de A Palma. En estos momentos, de las aproximadamente 60 viviendas que tiene el inmueble, 40 están en manos de la Sareb (Sociedad de Activos de Reestructuración Bancaria), pendiente de sacarlo a subasta; un proceso que en los juzgados de Cangas se preparó hace más de dos años. El interés de estos empresarios locales por el inmueble frenó un poco el proceso de subastas, según manifestaron distintas fuentes.

Bosque Encantado de Aldán. | // GONZALO NÚÑEZ / Juan CalVo

El nuevo gobierno local tenía dudas sobre la posibilidad de la legalidad del inmueble. De hecho hubo que esperar a ayer para que se consultara con la jefa de Urbanismo. El concejal del área, Antón Iglesias (BNG) quiso acallar ayer los rumores y ya con datos en la mano confirmó la total legalidad del edificio, que cuenta con licencia de primera ocupación, que fue aprobada en una junta de gobierno y que contaba con el informe del arquitecto municipal a favor.

Los arrendatarios de las plazas de garaje, a pesar de haber sido apresurados por la gestora que lleva el inmueble, pueden estar tranquilos.

De momento no existe prisa en el desalojo de los vehículos y en la entrega de las llaves. Es cierto que hay carteles pegados en el garaje del inmueble en el que se pide la entrega de los mandos, pero también es cierto que los nuevos compradores no tienen demasiada prisa en este proceso, ya que consideran que hay tiempo, porque aún se tienen que dar determinados pasos que no por su complejidad no parece que vayan a ser muy rápidos.

El Bosque Encantado no irá a la junta de portavoces

El gobierno local de Cangas no ve necesario convocar la junta de portavoces que pide el grupo municipal del Partido Popular como para que el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, de cuenta del último proceso de compra y venta del denominado Bosque Encantado o Finca de Frendoal. Antón Iglesias recuerda que el citado bosque cambio de manos en varias ocasiones y con distintos gobiernos, algunos del PP, por lo que no entiende que ahora este gobierno tenga que dar cuenta de una transacción entre particulares, que es lo que es ahora mismo. Así que el edil nacionalista entiende que no tiene nada que decir, más que lo que ya dijo, que se había pedido colaboración municipal para la zona situada abajo del río y que la respuesta había sido que el Concello de Cangas no tenía dinero. También se pregunta Antón Iglesias la razón por la que ahora pide que el PP pide que el Bosque Encantado pase a propiedad pública, cuando las veces que tuvo ocasión de gobernar no lo planteó. Antón Iglesias recuerda que en la finca de Frendoal no se puede construir, que no está calificada para ello. Para la concejal socialista y primera teniente de alcalde de Cangas, Iria Malvido, relaciona el Bosque Encantado con Promalar. No hay que olvidar que el citado espacio medio medioambiental pertenecía a la citada sociedad que estaba en manos de Promalar, que en aquel momento dirigía Juan Lago. Asegura que fruto de aquel convenio urbanístico, el Concello pagó recientemente 2 millones de euros y aún tiene que pagar 1,5 millón más en interés. Comenta que teóricamente iba a ser un dinero que se iba a destinar a la construir la piscina municipal y que no lo fue, porque las obras estuvieron paralizadas durante años. Señala que se construyó después con dinero de las administraciones, donde desde el primer momento comenzaron los problemas. Afirma que aún se necesitaría medio millón de euros para ponerla bien. También rechaza la petición del PP para convocar la junta de portavoces. Y dice que si alguien tiene que dar explicaciones es el Partido Popular de Cangas.