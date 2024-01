Pintura de O Morrazo para Times Square

El 3 de febrero 12 artistas, la mayoría de ellos de España, verán sus obras proyectadas en la pantalla gigante de Times Square, en Nueva York. Entre los seleccionados por las galerías de arte que promueven el evento están dos creadores de O Morrazo: Nel Piñeiro y Xulio Lago. Cada uno de ellos mostrará un cuadro y tratará de captar la atención de las 350.000 personas que cruzan al día por esta famosa confluencia de calles de Manhattan.

La pantalla gigante de Times Square, la famosa intersección de las avenidas principales de Manhattan (Nueva York) se transformará durante todo el sábado 3 de febrero en una galería de arte virtual que mostrará cuadros de 12 artistas bajo el título ‘Art of Spain in New York’. Y es que la mayoría de los autores son españoles y entre ellos están dos vecinos de la comarca: Xulio Lago, vigués afincado en Bueu, y Nel Piñeiro, de Moaña.

Lago explica que el proyecto partió de la galería Santana, con sedes en Madrid y en Nueva York, en colaboración con la ‘Galería O+O Oriente Occidente’ que lleva en Valencia la artista Enriqueta Hueso, otra de las que expondrá. Los autores seleccionados, entre una dilatada lista de candidatos, tendrán el privilegio de ver cómo uno de sus cuadros se proyecta en la Gran Manzana y en formato gigante. Pasarán las 12 obras a lo largo del día y la pantalla también compartirá todas juntas en otro momento. La exposición virtual durará un día entero.

“Es una oportunidad única, porque por Times Square pasan 350.000 personas cada día. La propuesta es compleja porque los cuadros tienen que verse bien en una pantalla de 158 metros cuadrados”, explica Xulio Lago.

Este artista, afincado en Bueu y que en 2010 revolucionó la comarca junto con Roberto Brañas al instalar de forma anónima una silla en el Monte da Torre de Meira, eligió para la exposición una pieza de su serie ‘Rebstractos’, que mezcla el retrato y la abstracción.

Los neoyorquinos y visitantes que pasen el día 3 de febrero por Times Square podrán ver un cuadro que refleja a una persona mayor con arrugas que juega con la perspectiva en función de la distancia.

Nel Piñeiro, por su parte, presentará una pieza que forma parte de su serie ‘Ao redor da paisaxe’. El moañés explica que se trata de una obra que “reflexiona sobre la relación con el entorno y fue trabajada desde la abstracción, pero la primera mirada invita al espectador a percibir que está delante de una fotografía que se va transformando en una narración más cerca de lo pictórico a medida que nos detenemos un poco”, reflexiona el artista. Para su cuadro, Nel Piñeiro utiliza una técnica cercana al grabado.

Piñeiro es el impulsor, desde la pasada primavera, de un nuevo espacio artístico en la parroquia moañesa de Meira con el nombre de “Vivir nunha curva”. Tiene el objetivo de convertirse en un “laboratorio de investigación y creación, destinado a autores en activo”.

Código QR

Cada cuadro de los 12 participantes, que incluyen a algún artista japonés y francés, se acompañará de un código QR que permitirá a la audiencia acceder directamente a la web con los otros trabajos que realizaron,

Junto a los de O Morrazo expondrán en la Gran Manzana Kenryo Hara, Enriqueta Hueso, Pilar Palomares, Edu Larrasa, Celeste Garrido, Pilar Martínez, Faba Fouret, Luis González, Nacho Gili y María de Andrés.