El heredero del legado de Manuel Uxío García

El legado investigador sobre la historia de San Martiño del cronista oficial de Moaña, Manuel Uxío García Barreiro, ha pasado a manos del joven Mauro Pérez. Este vecino de la parroquia y titulado en Derecho y de Ciencias Políticas leía las investigaciones desde que era adolescente y desde el año 2022 compartió conversaciones y pasión con García Barreiro, tristemente fallecido el pasado mes de noviembre. Sus miles de archivos digitales y fotografías, recogiendo documentación sobre la historia local, fueron legados a Pérez, que promete seguir adelante con este trabajo incansable.

El pasado 10 de noviembre, en vísperas del Día de San Martiño, esta parroquia de Moaña perdía a su mayor investigador y promotor y toda la villa moañesa se quedaba sin su cronista oficial. Y es que fallecía Manuel Uxío García Barreiro. La cantidad de gente que acudió a su despedida reflejó el cariño que los moañeses sentían por el vecino que usó su pasión por la historia para rescatar la memoria de la freguesía original y del resto de parroquias de Moaña. Por suerte, el incansable trabajo de documentación y el legado de Manuel Uxío no cayó en saco roto y, unos meses antes de fallecer, entregó sus discos duros con miles de archivos al vecino Mauro Pérez, un joven de Abelendo de 29 años.

“Seguía a Manuel Uxío desde los 15 años, recopilando todos los reportajes que publicó en FARO sobre la historia de mi parroquia. Fui a estudiar a Madrid y seguí sus publicaciones online”, explica Pérez. No fue hasta la Semana Santa de 2022 cuando entabló amistad con el investigador. “Saqué la imagen de la Virgen de la Soledad y Manuel Uxío me pasó las fotos. Fue ahí cuando empezamos el contacto. Inmediatamente me abrió las puertas de su casa para hablar sobre la historia de San Martiño”.

La formación de Mauro Pérez parece alejada de la historia, pues hizo un doble grado de Derecho y Ciencias Políticas. Pero tuvo la ocasión de cursar muchas asignaturas de la carrera de Historia “en las que saqué mis mejores notas”.

Al poco de conocer al cronista oficial de Moaña le propuso iniciar unos perfiles en redes sociales para divulgar sus trabajos, la historia y el patrimonio material e inmaterial del núcleo matriz de la villa. Así nació un perfil de Instagram con el nombre de ‘San Martiño de Moaña’. Era septiembre de 2022. “Esa era la red que más utilizaba, pero me di cuenta de que muchas de las personas a las que quería llegar, por edad, usaban más el Facebook”, explica. Fue ya en 2023 cuando abrió la página en esta red con el mismo nombre.

“Me emocionó su generosidad. Su brillante trabajo no se puede perder”

“En las celebraciones del Corpus Christi del año pasado me dijo que me daría toda su documentación si le llevaba una memoria, para poder seguir con su investigación. Finalmente, como se encontraba débil decidió legarme directamente el disco duro”, explica el joven. Reconoce que se sintió “asombrado y emocionado por la enorme generosidad de una persona que no me conocía hasta el año 2022. Trataré de seguir con el trabajo brillante de Manuel Uxío y que no se pierda su legado. El compromiso que adquirí con él es que tenga continuidad”.

Y es que entre toda la documentación que recibió Mauro Pérez se encuentran miles de fotografías históricas así como las fotografías, página a página, de libros como los de las cofradías, que digitalizó antes de que se fuesen para el Archivo Diocesano de Santiago, uno de los receptores de documentos de la historia moañesa que Manuel Uxío visitó muchas veces para tratar de hacerse con toda la documentación posible que sirviese de base a sus investigaciones. Un libro de su autoría sobre la historia milenaria de San Martiño está todavía pendiente de ver la luz.

Mauro Pérez explica que dedica a esta pasión de desentrañar la historia de su localidad “gran parte del tiempo de ocio que tengo” que de momento no es todo el que le gustaría, ya que está preparando la dura oposición de inspector de trabajo.

Eso sí, entre las investigaciones que tiene en marcha está un estudio del origen y autoría de las imágenes que acoge el templo románico “para lo que conseguí que me ayudasen desde profesores hasta historiadores del arte. La verdad es que mucha gente ayuda desinteresadamente en estos trabajos”, valora el joven.

También pretende divulgar y darle el valor que se merece a la Semana Santa de San Martiño, recordando la historia centenaria del ‘Desenclavo’ o recuperando la procesión del ‘Santo Encuentro’, perdida en los años 50.

Y es que si algo une a Manuel Uxío García Barreiro con Mauro Pérez es el empeño de ambos por promocionar el patrimonio de San Martiño e impedir “que con el tiempo esta parroquia acabe siendo una sucursal de la de O Carme”. Para lograrlo el joven opositor trabaja en recopilar también el patrimonio inmaterial de la parroquia, conversando con los mayores del lugar. La intención es que en sus cuentas de redes sociales queden inmortalizados estos saberes “para que se puedan recuperar tradiciones perdidas si hay interés el día de mañana”.

Puso voz a las consecuencias de la segregación de la parroquia de O Carme

Manuel Uxío García Barreiro nació en 1947 en el lugar de O Cruceiro y falleció en las vísperas del Día de San Martiño del 2023 a los 76 años. Desde el 2021 fue nombrado cronista oficial del Concello después de muchos años investigando y divulgando la historia de la parroquia original y del resto del municipio. Llegó al gran público a través de charlas, conferencias, la edición de libros o la publicación de muchas de sus investigaciones en las páginas de FARO, periódico del que era un activo colaborador.

Su libro póstumo se escribió en compañía del investigador y activista cultural Xosé Carlos Villaverde y del licenciado en Filosofía y Letras José Benito Rodríguez Parada.El cronista oficial hacía hincapié, siempre que podía, en las consecuencias que para San Martiño tuvo la segregación de Moaña en dos parroquias y la creación de la de O Carme en el litoral. Gracias a su trabajo incansable el Concello contrató la creación de una réplica del tímpano románico de San Martiño, que se puede ver en el edificio de la antigua rectoral. La pieza original se encuentra en el Museo de Pontevedra.