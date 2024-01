La oposición pide una auditoría de los trabajos y precios del Plan de Inversiones de Gestión

No satisfizo a casi nadie de la junta de portavoces de Cangas la documentación que aportó la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión-Cangas, donde aparecía un listado con las obras que se habían realizado en el Concello con cargo al Plan de Inversiones que figura en el contrato entre las partes y las que estaban pendientes. También aportó una lista con 19 actuaciones que se deberían realizar en el casco urbano de Cangas para eliminar las pluviales. El gobierno local estuvo más de oyente, que el Partido Popular, que fue más crítico. Su representante, el concejal Rafael Soliño, manifestó que echaba de menos una auditoría para saber si el dinero que se había gastado del Plan de Inversiones correspondía exactamente a inversiones o eran obras de mantenimiento. El PP considera que debe ser una empresa externa o los propios funcionarios quienes evalúen no solo lo que es cada cosa, sino también los precios. Y es que con los precios la subida que se experimenta en los presupuestos es bruta. Así, en los bombeos pendientes de realizar aparecería un presupuesto en el año 2015 de 175.000 euros y ahora se eleva a 393.000. Este desfase de precios fue muy criticado por el PP. También considera que la nueva fase de la obra de saneamiento en Espíritu Santo, presupuestada en 300.000 euros, tampoco se sabe bien si es obra nueva o mantenimiento. Ahora mismo, según la empresa, solo queda un millón de euros del citado Plan de Inversiones, de los algo más de 3 millones de euros.

También el PP se mostró crítico con el plan de eliminación de pluviales presentado por la empresa. Presentó 19 actuaciones, que no están cuantificadas. Además, según Rafael Soliño, no se sabe con qué dinero se va afrontar estas actuaciones que reconoce son necesarias, pero considera que deben realizarse con las garantías de que con estas obras se acaba el problema de vertidos en el casco urbano. El edil del PP quiso recordar que en verano no llovía y los problemas de vertidos en Massó, en O Sinal y en Rodeira existían también.

Una relación de actuaciones que no dejó indiferente a nadie

La UTE Gestión Cangas presentó en la reunión de ayer una larga lista de actuaciones desde 2015, que va desde proyectos en los bombeos de residuales realizados en 2015 al anteproyecto de mejoras en los bombeos de residuales en el Concello de Cangas de 2023. La mayor parte de las actuaciones se llevaron a cabo en el año 2022, con 12, entre la memoria valorada de mejora en los bombeos de residuales del Concello de Cangas, el proyecto de saneamiento del Barrio de Romarigo o la memoria valorada de la anulación del colector del margen del río Bouzós. En 2016 fue donde la UTE tuvo menos trabajo, con tan solo tres actuaciones: memoria valorada reparación del colector de Saneamiento en Cruce desembocadura del río en Adán, propuesta de mejoras en EDAR Cangas. y proyecto de ampliación de la red de abastecimiento en Herbello. El próximo día 5 de febrero, los portavoces de gobierno y oposición mantendrá una nueva reunión con la UTE, pero no se sabe muy bien con qué intención.