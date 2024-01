La construcción de viviendas sigue en Moaña con una promoción de inversores de Vigo en Meira

Moaña está en el punto de mira de los inversores que están haciendo una apuesta por el negocio inmobiliario. Tras los meses más duros de la pandemia en 2020, el Concello de Moaña empezó a registrar las primeras solicitudes de licencia para la construcción de nuevos edificios, coincidiendo dos de ellas en el tiempo para un bloque de 14 viviendas en O Con, frente al mar, y para otro de 11 viviendas en la travesía Ramón Cabanillas esquina con Batalla de Callao, en el casco urbano, que ya ha acabado. su promotor Enrique Vieítez. Al poco tiempo el mismo promotor del edificio de O Con, Davila Lago, vinculado a Moaña, solicitaba licencia para otro edificio de nueva planta en la calle Rosalía de Castro esquina con la nueva urbanización de Sisalde en donde se está construyendo el centro de salud de Moaña en la nueva calle Elisa de la Peña. El edificio, con una treintena de viviendas, ya tiene licencia de ocupación y los pisos prácticamente vendidos en su totalidad.

En estos últimos meses, este mismo promotor ha presentado licencia para otro edificio de viviendas en As Barxas, de tres alturas y aprovechamiento bajo cubierta, en un solar con una antigua construcción que ya fue demolida, mientras que inversores de Vigo han hecho una apuesta por otro edificio de viviendas en Meira, en la zona de Porta do Sol, que da nombra a la promoción “Residencial Porta do Sol”. La promotora ya anuncia la obra con un cartel con una infografía de la fachada del inmueble y ayer confirmaba que la intención es poder iniciar la construcción en este primer trimestre del año, una vez esté resuelta la licencia en el Concello. Reconocen que la zona les gustó mucho. El solar estaba a la venta por una inmobiliaria que ha mostrado su interés también en Cangas por el desarrollo urbanístico de la zona de Altamira, ocupada ahora por un aparcamiento público que abrió hace unos años el Concello.

El solar en donde se pretende construir el nuevo edificio de viviendas de Meira está próximo al mar y a una zona verde con pistas de tenis y parque infantil cuya cesión, además, está gestionando el Concello de Moaña con Costas para acometer una reforma integral.

Está igualmente a unos metros de la playa urbana de A Xunqueira y de la antigua isla de Samertolaméu y puerto de Meira, además de la zona de moda urbanística de O Caeiro. Esta zona había sido elegida por el expresidente de la Xunta y presidente del PP de España, Alberto Núñez Feijóo, para construir una casa de segundna residencia, que más tarde vendería para adquirir su mujer otra que el matrimonio rehabilitó en O Con.

La zona de Tirán es otro de los lugares más atractivos del municipio en donde igualmente se están moviendo licencias, en este caso pra viviendas unifamiliares, cuyos promotores buscan la tranquilidad de la zona, con playas, vistas a la ría y al skyline de Vigo.

Moaña ofrece también seguridad jurídica con un PXOM que se aprobó parcialmente en 2013 con el PP al frente de la Alcaldía y de forma definitiva en 2’016 ya con la actual alcaldesa del BNG, Leticia Santos, al frente. En 2022, según los datos estadísticos de año completo de los que dispone el Instituto Galego de Estadística (IGE), el Concello otorgó 15 licencias para edificaciones de nueva planta, todas ellas residenciales; y 21 para edificios en rehabilitación. Con respecto a 2023, el IGE dispone de datos hasta el mes de septiembre, con 45 licencias en total, en Moaña entre un mínimo de 2 y un máximo de 10 por mes. Casi dobla a las 26 con las que figura Cangas y multiplica por cuatro a las de Bueu, con 14.

El departamento de Urbanismo de Moaña, sin embargo, está bajo mínimos de personal, con cuatro trabajadores y se plantea su refuerzo.

Inminente inicio de la promoción de As Lagoas en Bueu

Las promociones de vivienda colectiva están a punto de retomarse en Bueu. La empresa Inmoglaciar tiene desde hace meses licencia para la construcción de un edificio de 59 viviendas en As Lagoas. Desde la Concellería de Urbanismo apuntan que los promotores están con los últimos trámites de contratación y una vez que entreguen el proyecto de ejecución las obras podrían comenzar de inmediato. La otra promoción que debería ponerse en marcha en los próximos meses es la de la antigua sala Paraíso, que servirá para la construcción de 25 nuevas viviendas. Desde el Concello explican que solo faltan unos trámites para poder aprobar la licencia en la Xunta de Goberno Local. Por otro lado, la empresa promotora del solar que queda por edificar a un lado de la Praza Massó ha retomado los trámites para conseguir la licencia de obra. En este caso es obligatorio contar con el permiso de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural debido a la proximidad del Museo Massó, de la Consellería de Cultura.