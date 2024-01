Los moañeses tienen hasta el 31 de mayo para limpiar sus fincas y deben resolver la titularidad en el catastro

El Concello de Moaña está colapsado desde hace varios días después de que 7.500 vecinos recibiesen una notificación exigiéndole la limpieza en periodo voluntario de las franjas secundarias de sus terrenos para reducir el riesgo de incendio el próximo verano. Muchos notificados se quejan de que recibieron las cartas sin tener propiedades y se les remite al ORAL para presentar una alegación. Ante las dudas manifestadas la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, explica que el plazo de limpieza voluntaria dura hasta el 31 de mayo. Solo entonces, y tras una inspección de fincas que realice la Xunta, se impondrán sanciones a los que no hayan acometido este trabajo. Las multas parten de los 1.000 euros en su rango más bajo.

Algunas de las personas que recibieron la notificación ya tenían sus terrenos limpios. Chapela explica que agradecen su “colaboración” y que la carta sirve en ese caso “a modo de recordatorio para limpieza posteriores”. Además, muchos de los que acuden al Concello en los últimos días explican que tienen dificultades para saber cuáles son exactamente sus fincas, sobre todo en aquellas parcelas que llevan varias generaciones pasando de unas manos a otras de la misma familia. El gobierno local asegura que deben acudir al Catastro para identificar correctamente la propiedad y poder limpiarla o para actualizar el registro. Incluso apela a realizar una medición topográfica si es imposible identificar de otra forma si la parcela se encuentra o no en la franja secundaria.

Y es que la exigencia es que se limpie, como marca la ley, la línea de 50 metros lindantes con viviendas o con viales públicos. Debe retirarse tanto la maleza y biomasa como los árboles pirófitos identificados como son los pinos, los eucaliptos y las acacias. Esta limpieza no afecta ni a frondosas autóctonas ni a árboles frutales.

La inspección de la Xunta identificó 7.500 parcelas sin gestión de biomasa

Otro de los problemas detectados es el de aquellos propietarios que quieren limpiar sus parcelas pero no pueden acceder a ellas por la maleza de las fincas de los alrededores. En ese caso deberán ponerse en contacto con los otros dueños para señalarles que también deben tener correctamente limpias las franjas secundarias.

En el caso de que la parcela no sea propiedad de la persona notificada, deben acudir a la oficial del ORAL, frente al Concello en la calle As Barxas, como punto de información catastral en Moaña. Allí tendrán que alegar que la mencionada parcela no es de su propiedad. “Una vez realizado este trámite es necesario presentar dicha alegación ante el Concello para la tramitación correspondiente ante los servicios de la Consellería de Medio Rural de la Xunta”, apunta Chapela.

La concejala explica que se enviaron unas 7.500 cartas porque estos fueron los terrenos identificados por la inspección de la Xunta y que seguían sin limpiarse durante la misma.

Incendio de Meira

El objetivo es llegar al verano con los terrenos limpios para que en caso de incendio el fuego se pueda atajar antes de que afecte a las casas. Y es que en agosto de 2022, un virulento fuego que afectó a Meira, estuvo cerca de quemar varias viviendas y obligó a intervenir a numerosos vecinos que ayudaron a los equipos de extinción para evitar una tragedia.

El Concello mantiene un convenio con la Xunta de Galicia para que ésta se ocupe de la inspección de la gestión de la biomasa en todo el término municipal.