Vecinos colapsan el Concello de Moaña tras recibir cartas erróneas con apercibimiento de multa para limpiar fincas

El Concello de Moaña no para de recibir a vecinos a los que en las últimas semanas les han ido llegando a sus domicilios notificaciones para la limpieza de la maleza de fincas con datos erróneos del Catastro, de tal forma que les identifican como propietarios de terrenos que no lo son o en lugares en donde no se corresponde.

Parece ser que desde el Concello han salido, al menos, unas 7.500 notificaciones de limpieza de la biomasa en fincas, en la franja de los 50 metros alrededor de viviendas, y los vecinos estarían colapsando los servicios municipales y generando mucha tensión en un momento de carencia de personal y también entre los propios afectados que no saben a qué atenerse, ya que en el escrito se les advierte de sanciones. Moaña exige la limpieza de fincas a 7.500 vecinos para prevenir los incendios a partir de primavera En noviembre, la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, confirmaba que se iban a enviar estas cartas con la idea de hacer antes los deberes y cumplir con la normativa de una primera advertencia a los propietarios para reiterarla después en mayo, con el fin de que se retirara la maleza de las fincas a 31 de mayo, antes de que comience la epoca de riesgo de incendio. En mayo del año pasado, la alcaldesa, Leticia Santos, emitía un bando en el que advertía de la obligación de esta limpieza en un plazo hasta el 31 de mayo, con la advertencia de que de no hacerlo, se enfrentarían a multas de hasta 1.000 euros. El gobierno local tiene muy presente el gran incendio forestal de agosto de 2022 que puso en peligro núcleos de viviendas en Meira por la presencia de masas de eucalipto cerca de las casas. Por eso, Chapela quiso adelantar el envío de estas cartas, aunque los datos que constan del Catastro no están actualizados y se ha generado un gran revuelo. Lo cierto es que estos últimos días, los vecinos prácticamente se han encontrado con un Concello bajo mínimos, con personal de vacaciones o enfermo por el virus de la gripe y sin poder ser atendidos, por lo que el malestar fue en aumento. Fuentes consultadas aseguran que al menos un 90% de las notificaciones fueron dirigidas con datos erróneos del Catastro, que no los actualiza, por lo que la alcaldesa prepara una solución que espera dar a conocer este jueves con el fin de reconducir la situación.