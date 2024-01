El FICBueu organiza este viernes, a partir de las 21 horas en el Centro Social do Mar, la proyección de los seis filmes que optan al premio al mejor corto del año en los Países Bajos. El Festival Internacional Shortcutz de Amsterdam lleva estos seis trabajos por todo el mundo para la audiencia pueda elegir su favorita y así otorgar el Premio del Público.

Para asistir habrá que adquirir la entrada en taquilla a partir de las 20.30 horas o de forma anticipada en la web del festival (www.ficbueu.com/tienda). La organización proporcionará papeletas durante el visionado para participar en la votación. La ganadora se desvelará en la ceremonia de entrega de premios prevista para el día 21 en la capital neerlandesa.

Los seis cortos seleccionados son A cappella in d minor, de Malku Janssen; Fly, de Patty Stenger; Gnomes, de Ruwan Heggelman; I’m not a robot, de Victoria Warmerdam; Jammed, de Isis Cabolet; y New Babylon, de Gideon van der Stelt.