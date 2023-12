Gestido exige el fin de las “injurias y calumnias” y avisa al PSOE: “No debería valer todo”

El concejal del PP de Cangas, José Luis Gestido, habló ayer por primera vez desde que, tras el pleno del viernes 22, fuese acusado por cargos del PSOE en medios de toda España de “agredir” a la teniente de alcaldesa en la villa, Iria Malvido, por su gesto intentando impedir que la socialista grabase con su móvil. Gestido pide disculpas a “los vecinos y vecinas y a mis compañeros de partido. El gesto de acercarme a pedirle que no me grabase a una de las ediles del gobierno no fue muy acertado por mi parte y no me siento orgulloso de haberlo hecho”. Sin embargo, alerta de las gruesas acusaciones que se vertieron contra él, incluso imputándole delitos.

El debate sobre los vertidos acaba con insultos, petición de dimisiones y el PP fuera del pleno Por ello, el edil popular pide que se detenga ya “esta intensa campaña de injurias y calumnias que está teniendo un elevado coste en términos personales y familiares”. Asegura que no le desea a nadie “lo vivido estos días” y añade que “en política no debería valer todo”. Considera muy grave la estrategia de “acoso y derribo” contra el adversario político “mintiendo y retorciendo la realidad para sacar algún rédito electoral”. El concejal popular, que regresó este 2023 a la corporación tras cuatro años fuera de la política activa, considera que “hoy me a tocado a mí. Mañana le puede tocar a cualquiera. Es algo que nos debería hacer reflexionar”. El cangués lamenta que durante esta semana “hemos visto y oído a importantes cargos públicos utilizar de forma trivial y frívola expresiones muy serias como ‘agresión’ o ‘maltrato’, ambas constitutivas de delito y que lamentablemente sí sufren demasiadas personas en su día a día”. De ahí que considere las imputaciones que se le realizan como una muestra de juego sucio y de irresponsabilidad. Gestido aprovecha para invitar a Iria Malvido a que “si asegura que hubo violencia, presente la denuncia correspondiente ante los juzgados. En caso contrario está faltando al respeto a tantas mujeres que sí la sufren”. “Hoy me ha tocado a mí, pero mañana le puede tocar a cualquiera”, alerta En la primera reacción del PP local apoyando a Gestido se señalaba que el edil se reservaba el derecho a tomar las acciones legales necesarias para defender su “honor y propia imagen”. Esto fue duramente criticado por la senadora socialista Carmela Silva. “Es visto como una amenaza. Un ejemplo más de la sobreactuación de estos días y de la campaña de difamación”. Altos cargos del PSOE le exigieron primero la dimisión y después al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, su cese, cosa que no ocurrió al señalar Rueda que en “en el vídeo no se ve una agresión”. Ante estas exigencias, Gestido aclara que no se plantea dimitir “porque no he hecho nada que justifica esa decisión”. Además alega contar con “la confianza y el apoyo de mis compañeros y compañeras de partido para seguir trabajando por el bien común de los vecinos de Cangas”. “Malvido falta al respeto a tantas mujeres que sí sufren violencia” Vertidos La tensión en el pleno de diciembre escaló en mitad del debate por los vertidos de aguas fecales a las rías de Vigo y Aldán. Entre el público había integrantes de la cofradía de pescadores que cargaron duramente contra el gobierno local tripartito. En su comunicado Gestido asegura “no olvidarse” de que la raíz del problema es la “contaminación en nuestras rías” y considera que “no es de recibo” que los actuales responsables políticos del Concello de Cangas “vean para otro lado y se rían en la cara de los marineros afirmando que no existe contaminación o que la culpa es del caucho de los campos de fútbol. Es un insulto a la inteligencia”. Finalmente, el edil cangués agradece “las innumerables muestras de apoyo y ánimo” que recibió de su “familia, amigos, vecinos de Cangas y compañeros de partido”.