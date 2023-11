El acceso a la autopista AP-9 bajo el puente de Rande, ya en el municipio de Vilaboa, volvió a registrar ayer un nuevo accidente de tráfico por la salida de vía de una furgoneta que se incorporaba desde la salida de la Autovía do Morrazo hacia la zona de los antiguos peajes. Afortundamente no hubo que lamentar heridos. La salida de vía fue hacia el margen izquierdo sin que el vehículo llegara a colisionar con los otros que accedían por los carriles en paralelo hacia la autopista con sentido al puente de Rande o hacia Pontevedra. El accidente en este caso fue en el punto kilométrico 146. Un particular fue quien alertó a la Axencia de Emerxencias del 112 del percance y desde ésta se movilizó a Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local, aunque sólo acudió Tráfico al producirse en zona de su competencia.

El día anterior por la tarde, cerca de las 18:00 horas y en este mismo acceso se produjo otro accidente al volcar un coche que iba conducido por una mujer que resultó herida. Un particular también alertó al 112 de que se había producido el siniestro y que la mujer había salido del vehículo, un Citroën C3 blanco, aunque estaba aturdida y sangraba por una mano.