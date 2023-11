Un delfín muerto en O Con.

El patrón del barco de Nabia que hace el trayecto Vigo-Moaña se encontró en el muelle de O Con un delfín muerto. Llamó a Tráfico Vigo y el mamífero fue trasladado al Berbés. Es una pena que noticias como esta ya sean tan habituales.

El PP no se crea ni se destruye, solo se transforma

Quién no se acuerda de aquellas épocas de Rafael Louzán repartiendo dinero por Pontevedra y financiando campos de fútbol de hierba sintética. Esos que ahora ya necesitan un buen recambio. Y quien no recuerda aquellas reuniones del PP en el Castillo de Sotomaior, donde se pergeñaban políticas, se daban altas y bajas, se nombraban sucesores y hasta traidores. Era una época liderada por Manuel Fraga Iribarne, que gustaba de esos retiros políticos con sus conselleiros. Ahora es otra época y de ahí que no sepamos nada del futuro del PP en Cangas. Dicen que se avecinan cambios. Pero el PP es como la energía: solo se transforma.

Sobrevivir a los políticos de 100 años

Carmela Silva puso fecha a periodo de alcalde de Abel Caballero en Vigo. Dijo ayer en Moaña que la edad biológica impedía que el mandatario vigués durase en el cargo hasta cumplir los 100 años. Y dijo esto para dar esperanza de relevo a las nuevos militantes socialistas que ayer se presentaron en Moaña. Es que es muy duro pensar que no podrás ser nada en un partido hasta que el que está delante cumpla 100 años. Carmela Silva quiso animar así al personal.