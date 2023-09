Nace una plataforma de afectados del Náutico con el fin de acabar con el mandato de Llanos

Lo que pretendía ser una tabla de salvavidas para el Náutico de Cangas, cuyo presidente anunció la semana pasada poner a la sede de la entidad como aval para pagar el dinero que se debe en tasas a Portos de Galicia, se convirtió en una soga al cuello para su presidente, Juan Rodríguez Llanos, y su junta directiva. A los pocos días nació una plataforma de afectados, que lo son, dicen, por la gestión de la directiva del Club Náutico de Cangas.

Asegura que este colectivo de afectados, que anda ya en las redes proclamando su mensaje y dejando carteles en la sede de la entidad, que en los últimos años se cometieron abusos y cambios en las condiciones de gestión del puerto de Cangas, que, dicen, les afectan a todos y que se impone de forma unilateral desde la actual directiva. Añade que es ese el motivo por el que se crea la plataforma, cuyo objetivo no lo esconde: cambiar la gestión actual e intermediar ante la administración competente para que la actual situación cambie en el menos tiempo posible.

Como principales asuntos que se deben solucionar, la mencionada plataforma de afectados propone la vuelta a la vigilancia nocturna que la actual gestora eliminó sin compensación económica a los usuarios, ya que pagamos la misma cuota sin disfrutar de este servicio, la reapertura del restaurante/cafetería que hay en las inmediaciones de la nave de rederas, y que están totalmente desmantelada y la justificación de una subvención cobrada para la reforma de la misma. También pide la restitución de la iluminación nocturna, porque la situación actual de falta de visibilidad pone en situación de riesgo innecesario a las personas usuarias del Puerto Deportivo, competencia de Portos de Galicia. Entre otras reivindicaciones está efectuar el mantenimiento en los pantalanes evitando situaciones de riesgo para los usuarios del puerto, transparencia en la gestión económica del club, devolución de la tasa X% de Portos de Galicia cobrada en el primer semestre de 2023, facturado por la actual gestora y que después los usuarios tuvimos que pagarle nuevamente a Portos de Galicia. “Portos de Galicia ya no permite que sea el Club Náutico el que efectúe el cobro, por la ingente deuda acumulado con la administración y por la pérdida de confianza en la directiva actual” Hace un año que el Club Náutico de Rodeira ya no tiene la concesión del Puerto. Recalca este colectivo que el Club Náutico Rodeira no tenía fondos para devolvernos el dinero cobrado indebidamente por lo que provocó una subida de las cuotas para hacer frente al importe de esos pagos. “Solicitamos la restitución de las cuotas anteriores a esa subida no consensuada (fue aprobada en asamblea por una amplia mayoría de los socios). La junta directiva lleva años haciendo oído sordos a las peticiones y quejas de los socios, provocando que muchos usuarios se vean desplazados a otros puertos deportivos. Esta huida de barcos es la razón de la baja ocupación del puerto, que no contaría con tantas plazas vacantes si la gestión fuese la adecuada. Lo que sorprende de esta plataforma es que para inscribirse se pueda hacer de forma anónima.

La crítica situación económica del club se remonta a la pandemia del COVID, que supuso una disminución de las actividades deportivas por un lado y la escasa afluencia de barcos, por otro.

La deuda que se mantiene con la AgenciaTributaria de Galicia se debe casi únicamente al impago de las cuotas a Portos de Galicia, un órgano recaudador por excelencia. En total son ahora mismo 118.000 euros. El club tenía la intención de ir el pasado lunes al Catastro modificar la situación actual de las instalaciones de la sede, que aparecen como concesiones. Así que antes de solicitar ponerlas como aval, deben figurar en el catastro como propiedad del club.

Una marejada que se incia con Portos

Hay marejada de fondo en el Club Náutico de Cangas. Parecía que después de años turbulentos, de refriegas judiciales para hacerse con las riendas del club, había llegado la estabilidad. Primero de la mano de Humberto Ferral y después de la de Juan Rodríguez Llanos. Se había conseguido una amplia mayoría. Ya entonces, se hablaba de dificultades económicas, del esfuerzo que suponía pagar las tasas a Portos y de un contrato de concesión del puerto de Cangas que era leonino. Juan Rodríguez Llanos manifestó la semana pasada su intención de acabar su mandato solucionando esta crítica situación que él mismo reconoce de la que que culpa a una situación económica y financiera que vive e país desde la crisis de 2008, de la que es muy difícil salir. También abogaba Rodríguez Llanos por la intervención del Estado, una especie de plan de ajuste que se inició en 2011 con prácticamente todos los concellos de España y que les permitió pagar a proveedores y salir del agujero económico en el que estaban.