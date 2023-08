La mágia de África y sus souvenirs

Al César lo que es del César y a África lo que es de África. Y a ella le corresponde la medalla de haber sido la primera tienda de Cangas en vender souvenirs de la villa. Lo hace desde febrero pasado en pleno casco histórico. Y es que el aluvión de turistas que año tras año recibe O Morrazo parecía demandarlo. Ahora, a tener suerte y a llevar a Cangas por todo el mundo.

Ni Tinder, ni Uber, la app de moda es Mosquito Alert

Ni Tinder, ni Uber, ni Google Maps, ni Instagram... La aplicación de moda en Moaña es Mosquito Alert, la única que ha conseguido dejar a los selfies en un segundo plano para tratar de conseguir las mejores instantáneas de cualquier insecto –viviente o difunto–. La app se ha convertido en una auténtica red social de vigilancia para tratar de detectar a los mosquitos tigre que han aparecido en el municipio, y desde el concello no pueden estar más contentos con el rastreo que están haciendo los moañeses. ¡Que no se escape ningún mosquito sin control!

La Feira do Mel, sin ediles en los sorteos

No es una medida que se haya tomado, pero más de uno ha recurrido al sentido del humor para pedir el veto a los concejales en los sorteos de la Feira do Mel, a fin de evitar suspicacias. Aún se recuerda cuando el año pasado el ya exedil Odilo Barreiro fue agraciado con un lote de productos. Poco importó que el bueno de Odilo se hubiese dejado previamente su dinerillo comprando en los diferentes stands, porque en estas cuestiones en las que solo uno gana y pierde el resto, no se hacen prisioneros. Confiemos en que la presencia de Rodrigo Conde lleve la deportividad a todos los rincones del evento.