El PP de Moaña tiene que dejar su histórica sede y un sector se queja de que Carro no reúne al partido

Si las paredes de aquella sede hablaran... recuerdan veteranos militantes del PP de Moaña que vieron cómo este pasado fin de semana se desmontaba el cartel del partido en la fachada del inmueble de Conceción Arenal que fue la sede de los populares de este municipio por lo menos en las tres últimas décadas y que el partido ha tenido que abandonar. Por el momento, el PP se ha quedado sin un local alternativo. El inmueble, que estaba cedido de forma gratuita por su dueño y del que solo los populares abonaban los impuestos, fue adquirido por un empresario local para ampliar su negocio de hostelería y el partido ha tenido que vaciarlo.

El actual líder del PP y responsable de la gestora local, el independiente Javier Carro, asegura que por el momento se desconoce para dónde irán, que se están buscando locales, aunque fuentes cercanas apuntan a que se está gestionando un local en una entreplanta en la misma calle Concepción Arenal.

El abandono de la sede coincide en un momento de inestabilidad interna en las filas populares con un sector de históricos que no comparte el rumbo que está teniendo el partido “tomado” por independientes” y que ya ha trasladado sus quejas a la ejecutiva provincial por la falta de reuniones de su responsable en Moaña. Entienden que que en las elecciones municipales no se cubrieron las expectativas, y aunque no se bajó en número de concejales (6) no se logró la mayoría absoluta. Añaden que en las generales del 23-J, las siglas del PP consiguieron 4.114 votos (34,49%), mil más que en las municipales, de ahí que interpreten que hay gente popular que en las municipales no votaron al candidato que eligió el partido.

Respecto a las críticas, Carro asegura que salen de alguna persona que se siente desplazada y que querrá ser presidente del PP.Añade que agosto es un mes inhábil y que las reuniones se van a convocar cuando decida la mayoría de la gestora. Añade que habrá nueva sede y asambleas abiertas y que el partido está por encima de todos, de todas las diferentes opiniones y que “cada cosa a su tiempo”.

Por la sede de Concepción Arenal pasó muy a menudo el hoy presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, cuando era presidente del PP provincial de Pontevedra y secretario general, cuando había reuniones mensuales con la militancia, sobre todo en la etapa anterior de José Fervenza que había tomado las riendas del partido tras la dirección de Javier Barreiro y de José Antonio Gestido.