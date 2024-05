El gobierno modificará el sentido del vial de Preguntoiro y gestionará un parking en Donón

El gobierno local de Cangas logró acuerdos con los colectivos vecinales de O Hío, o por lo menos así lo trasladó la concejala de Obras, Iria Malvido, en representación de la alcaldesa, Araceli Gestido, en la reunión que éstos habían pedido para que se les explicara las medidas a adoptar para regular el tráfico a las playas, que todos los años provoca conflictos por la avalancha de personas en una parroquia con viales estrechos y con problemas de aparcamiento.

Los vecinos llevaban desde agosto del año pasado con buenas palabras por parte del gobierno. En una reunión entonces se había quedado en crear una mesa de trabajo y que antes de final de año habría acuerdos conjuntos, por lo que los vecinos le habían dado un voto de confianza al gobierno, pero pasó el tiempo sin ver plasmados avances, sólo respuestas de “Sí, sí, ya, ya”. Es más, surgió la alerta cuando en la última reunión de la junta local de seguridad se puso en entredicho que se pudiera firmar un acuerdo con la Guardia Civil para que la Policía Local acudiera a regular o multar el tráfico en las playas al no tener competencias en estos viales que no son urbanos, por lo que los colectivos pidieron por escrito esa reunión que se celebró ayer en la Casa do Local, y en un momento de tensión por el proyecto del Concello de abrir mega aparcamientos gratis junto a las playas con las fincas que cedan vecinos. Por parte del gobierno estuvo la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), la edil de Obras, Iria Malvido (PSOE); la de Policía, Pilar Nogueira (PSOE); deUurbanismo, Antón Iglesias y la edil de Cultura y vecina de O Hío, Aurora Prieto (EU), además del jefe provisional de la Policía Local, Anxo Gallego; y el de Protección Civil, Cesáreo Coya. Estaban convocados los colectivos de Viñó, Donón, Pinténs, Liméns, Iglesario, Nerga, Vilanova y Vilariño.

Malvido asegura que salieron bastantes satisfechos de la reunión en la que hubo debate. En el caso de Viñó se llegó al acuerdo, pedido por la Asociación que preside Esperanza Veiga, de hacer de subida el vial de Preguntoiro, dejando doble vía desde el chiringuito de Ezequiel para dar salida al leiraparking por este vial.

La concejala asegura que con respecto al tráfico en el Viñal, se acordó dejar sólo de bajada la carretera hacia Río Esteiro, que ahora es de subida, para favorecer el tráfico interno de los vecinos. Aquí el Concello ya había actuado haciendo sólo ascendente el vial desde el cruce do Rapallo hacia el Doade, que antes era de doble sentido.

En cuanto a Donón, los vecinos pidieron bolardos en el nuevo vial hormigonado para evitar que sigan aparcando vehículos y se pidió que el Concello gestione un terreno junto a la carretera antes del núcleo de Donón, en la curva, para destinar a aparcamiento. Iria Malvido asegura que se van a poner en contacto con la propiedad para gestionar esos terrenos dentro de los otros que está gestionando en las zonas de playas. Malvido asegura que con respecto al proyecto de apertura de aparcamientos gratuitos o leiraparking que está gestionando el Concello, vio comprensión de los vecinos “a nuestro sentido de los aparcamientos disuasorios”, aunque reconoce que hay disparidad de opiniones. Previa a la reunión, por ejemplo, se reunieron con el presidente vecinal de Liméns porque no están de acuerdo en que se abra un aparcamiento tan grande ya que supondría un efecto llamada para más vehículos. Malvido asegura que van a seguir con este parking, que ya tiene gestinados, aunque no quiere lanzar un brindis al sol, terrenos que ceden los vecinos de forma temporal en verano para aparcamientos,a demás de en Liméns, en Menduiña y Areacova y hoy irá a visitar otro en Areabrava.

En la reunión de ayer se acordó retomar cuanto antes el pintado de las señalizaciones y desbrozar. Respecto al acuerdo con la Guardia Civil para que la Policía Local pueda actuar en la zona rural de playas, la alcaldesa confirmó que estaban pendientes de aclarar la delimitación de viales, pero que se firmará a la mayor brevedad.

Suscríbete para seguir leyendo