Comesaña achaca a Moaña el problema del PAC y acusa a Santos meter “miedo a los vecinos”

La situación de la atención primaria en Moaña fue el centro del debate en la campaña de las pasadas elecciones municipales. Ahora, superada esa cita con las urnas, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, remite una carta a la alcaldesa, Leticia Santos, en la que replica su actitud liderando más de 80 semanas consecutivas de protestas para exigir, sobre todo, el regreso del servicio de urgencias centralizado desde abril de 2020 en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas. El responsable de la sanidad gallega asegura que este servicio ya estaría en Moaña si estuviese funcionando el nuevo centro de salud, cuyas obras comenzaron esta semana en los terrenos de Sisalde con una inversión de 8,3 millones de euros.

En este sentido, asegura que esa dotación no está ya en servicio por razones “atribuibles de forma exclusiva al gobierno local, circunstancia que los vecinos deben conocer”. Se refiere al “retraso de dos años y medio” en la urbanización y cesión de los terrenos a la Xunta. “Este atraso de tal magnitud llevó al gobierno gallego a tener que contratar el proyecto arquitectónico antes de contar con el terreno, para poder adelantar los plazos”.

Comesaña insiste en que es inviable devolver las urgencias a la Casa do Mar, “dada la imposibilidad de habilitar un circuito diferenciado para pacientes con patología respiratoria, una medida de seguridad y prevención que tanto pacientes como profesionales exigen tras la experiencia del Covid-19”. Asegura que no cambió la realidad del espacio de prestación asistencial y devolver las urgencias en estas condiciones “no solo no es sanitariamente adecuado, sino que podría derivar en reclamaciones de tipo laboral. Las consecuencias no las asumiría el Concello, sino el Sergas” de ahí que considere que deben ser “especialmente responsables en la toma de decisiones”.

“Bloqueaste una reunión entre los colectivos vecinales y el personal sanitario”

Sobre las más de 80 semanas de protestas el titular de Sanidade alega que explicó a Santos en febrero del año pasado, en una reunión en las dependencias del área sanitaria de Vigo, “los datos reales sobre la atención urgente que recibe la comarca de O Morrazo a través del transporte sanitario, así como las razones que justifican la concentración del PAC en Cangas”. Lamenta que pese a estas razones expuestas “con total transparencia”, la regidora no cambiase su “determinación de trasladar a los vecinos afirmaciones alarmistas e infundadas sobre presuntos peligros para la vida y la salud de la ciudadanía”.

Para el responsable de la Xunta la alcaldesa de Moaña y el gobierno local que lidera “cruzó una línea infranqueable, tal y como transmití personalmente: decidisteis jugar con el miedo de la población para intentar obtener beneficio partidista y electoral”. En la carta Comesaña asegura que solo en ese sentido se pueden interpretar las últimas decisiones relativas a este asunto que describe como “aferrarte a la portavocía de la Mesa da Sanidade, secuestrando para el uso partidista lo que al mismo tiempo defendéis que es un movimiento vecinal”. Sobre las últimas decisiones de este órgano municipal, desde la Xunta lamentan que se bloquease una reunión entre los colectivos vecinales y el personal sanitario, “hurtando a la ciudadanía el conocimiento del parecer del personal sobre las medidas vigentes”.

Vacantes

La propia Mesa da Sanidade pidió una reunión con Julio García Comesaña, quien pone en valor la resolución de uno de los mayores problemas que tenía la atención sanitaria de Moaña a comienzos de 2022. “La realidad hoy es que todas las plazas que estaban vacantes en turno de tarde están cubiertas gracias a una oferta de plazas en propiedad mediante concurso de méritos que se pudo llevar a cabo merced a una ley a la que se opuso el BNG. A pesar de ese voto en contra del Bloque esta cobertura total permite ofrecer atención sanitaria a la población moañesa durante las mañanas y las tardes”, concluye.

Una caravana protesta, mañana, hasta el Cunqueiro

La Mesa da Sanidade, con el gobierno local al frente, tiene convocada ya su 84ª acción de protesta para reclamar el regreso a la villa del servicio de urgencias. Se trata de una caravana de coches que saldrá mañana, domingo, a las 11.00 horas desde el muelle de A Mosqueira. Recorrerá todo el municipio por la carretera general PO-551. El ritmo lo marcará, delante de todo, un coche del Concello y la Policía Local escoltará a los asistentes hasta la llegada al acceso al puente de Rande. Después se dirigirán hasta el hospital Álvaro Cunqueiro, en donde se encuentra la sede del área sanitaria de Vigo. Tras rodear la glorieta de la calle Clara Campoamor, regresarán hacia Moaña. La Mesa da Sanidade ya protestó también ante la sede de la Xunta en Vigo y ante el Parlamento gallego.

O Hío

Por otro lado, las asociaciones vecinales de O Hío se concentran hoy, otra vez, para pedir su consultorio, a las 11.00 horas ante la Casa da Unión.