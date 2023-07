La alcaldesa pide que la caravana de la sanidad del domingo sea “ejemplar”

La Mesa Local da Sanidade de Moaña cumplió ayer la 83 semana consecutiva de protestas ante la Casa do Mar. La concentración sirvió, además de para seguir reclamando el regreso de las urgencias y el refuerzo de la ambulancia del 061, para preparar la caravana de coches del próximo domingo desde Moaña hasta el hospital Álvaro Cunqueiro. Será la primera caravana de protesta que organiza la Mesa Local da Sanidade, que preside la alcaldesa, Leticia Santos, que ya había anunciado nuevas maneras de protesta que las concentraciones de los domingos. Santos, que intervino en la movilización de ayer junto al portavoz de la Plataforma de defensa da sanidade pública, Gabriel Ferral, animó a participar en la caravana, pero pidió colaboración para que resulte “ejemplar, como todas las movilizaciones que hace Moaña” y no ocurran incidentes, como algún percance en la autopista o recibir multas de Tráfico. Dio por consiguiente unas normas e informó del punto de encuentro, que será a las 11.00 en el muelle de A Mosqueira. Desde ahí partirá la caravana que estará escoltada por la Policía Local hasta la rotonda de Domaio. Desde ahí seguirá por la autopista hasta la salida hacia el hospital Alvaro Cunqueiro, en Vigo, en donde dará la vuelta en la rotonda del mismo centro sanitario, pero sin bloquear los accesos para evitar problemas con el paso de las ambulancias: “Nosotros nos movilizamos para tener una mejor sanidad, no para poner en riesgo a nadie”, dijo la alcaldesa que insistió en que no se pueden incumplir las normas de Tráfico, como llevar pancartas que puedan restar visibilidad a los conductores o por fuera de los vehículos, que puedan volar en el autopista y generar algún accidente.

La alcaldesa también se felicitó de que, por el momento, estén formando parte de la Mesa da Sanidade todos los partidos de la nueva Corporación y que es importante que haya unidad, pero también insistió en que la protesta es una posición política por la defensa de la sanidad pública, pero no partidista.