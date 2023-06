Una apuesta por la vida saludable.

Es una de las ofertas lanzadas desde el Concello de Moaña con su Feira da Vida Sudable que ayer se celebró en el arbolado de A Xunqueira, con yoga, obradoiros infantiles, zumba y clown. Después de tanta campaña electoral y tanto examen, bien viene un respiro.

Un día histórico para Mariano Abalo y para Cangas

Faltó agilidad en el teléfono móvil, que en esta ocasión no estuvo a la altura, ni tampoco su dueño, que no fue capaz de inmortalizar la imagen de Mariano Abalo saliendo del Concello de Cangas sobre las 14.30 horas y cerrando con llave la puerta. Era un documento histórico que se perdió. Por primera vez en la historia de la democracia, Mariano Abalo no estuvo en un pleno de investidura. Su formación solo sacó un concejal y él iba en el puesto número 11. Así que era evidente que indicaba que la edad de su jubilación política activa se había acabado. Porque él es de los que piensa que “siempre se loita”. El caso es hubo gente esperó tranquila durante muchos años a que esto sucediera y llamaron para felicitarse. Para resoplar. Ahora que no pase como en Rodeiro y que dimitan 10 y entre él.

Inspección de Obras de Araceli Gestido

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido tendrá que realizar esta semana inspecciones de obras importantes: la piscina municipal, la pista ecológica de Donón y el paseo de Rodeira, entre otras. Son trabajos que urgen porque el verano se echa encima y vendrá también el quebradero de cabeza de la contratación de socorristas.