A Borneira acuerda cambiar tres módulos del pantalán por año

La Asociación de séptima lista A Borneira de Cangas, de pesca deportiva, hace números para poder hacer frente a los gastos del pantalán que desde hace 23 años tiene en la dársena de Cangas. Por su ubicación, abierta a los vientos del este y al oleaje de los barcos, registra constantes daños y este pasado invierno, y por quinta vez, se rompieron dos módulos. De ello dio cuenta el secretario y gestor de la asociación, Samuel Pousada, en la asamblea que celebró este pasado fin de semana en el salón de plenos de Cangas, en donde se informó de las obras que están previstas acometer.

Aprovechando la presencia de una pontona en el muelle de Cangas, que trabaja en los nuevos pantalanes del muelle de pasaje y pesquero, dijo que se utilizó para instalar un pilote en el módulo de la pasarela con el fin de evitar que siga rompiendo ya que antes estaba sujeto a otro módulo y con viento de costado acababa rompiendo, incluso llegó a caer al mar.

Unido al pìlote no se mueve y gana estabilidad, señala Pousada, quien anunció que se iba a cambiar el pavimento de madera del pantalán por otro de composite, más duradero, a razón de tres módulos por año. La intención es cambiarlo todo en cuatro años. Pousada asegura que cada semana están sufriendo la rotura de una o dos tablas de madera del pantalán, por lo que se ha optado por este cambio progresivo “para ahorrar dinero y no estar constantemente cambiando”. En esta mejora también se cambian los durmientes de madera por otros de aluminio.

Las cuotas

Para afrontar estas obras y como en 23 años no se han aumentado las cuotas de los socios, dice que se ha propuesto un incremento a los socios, que se ha pasado a través de un cuestionario para que contesten si están de acuerdo. De esta manera, las personas que no acudieron a la asamblea también pueden valorar. En la propuesta de subida, de 2, 3 o 4 euros al mes plantean también igualar todas las cuotas y que no haya bonificaciones como las existentes para jubilados con rentas bajas. Las cuotas que se pagan ahora son de 3 euros al mes (36 euros al año) la bonificada, y de 7 euros al mes (84 al año) la ordinaria. Los socios pueden contestar de forma sencilla, asegura el secretario de A Borneira, marcando con una X y pueden depositar el documento los jueves en la sede o mandarlo por correo eléctrico o a su wasap.

Vilariño

Respecto al pantalán de Vilariño, en O Hío -entre los dos la asociación dispone de 200 plazas, y que es posterior aunque ya tiene 20 años,se explicó la situación del proyecto del pantalán de abrigo. Asegura que la lámina de agua que antes era de Portos, pasó a Costas y a la Autoridad Portuaria de Marín, en donde empezaron negociaciones para pedir la concesión del espacio,pero pidieron esperar porque va a volver a ser competencia de Costas. La administración estatal, ya sea por un lado o por otro sigue dando largas. Pousada asegura que el proyecto tiene el informe favorable de Medio Ambiente y de Capitanía. Con este pantalán de abrigo se ganarían 60 plazas más a las 100 actuales.

Respecto a Cangas también quieren ampliar el pantalán con un módulo más para hacer más anchas las plazas de dos metros, ya que las embarcaciones que antes eran más estrechas, entre 1,50 y 1,80 de media, ahora tienen entre 1,90 y 2,20 o 2,30. Quieren reunirse con la Cofradía de Pescadores para plantear esta ampliación. Por otra parte, Pousada asegura que acabaron las listas de solicitud de atraque, con 7 en Cangas en los últimos 10 meses y 6 en Vilariño; y que ahora se abrirán otra vez.