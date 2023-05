Un estudio sitúa a Moaña como capital ibérica de la náutica prehistórica, con 200 petroglifos de barcos

“Moaña alberga más representaciones prehistóricas de barcos en petroglifos que el resto de la Península Ibérica. Estamos hablando de cerca de 200, distribuidos en cinco estaciones rupestres. Es la capital de la representación náutica prehistórica”. El que así habla es el investigador Antonio Costa Iglesias y se refiere a las conclusiones de sus años de estudios sobre el terreno que cristalizarán en varios libros. El primero, que presenta mañana en el salón de plenos, se centra en la estación rupestre de A Escada 2 –en Meira, por la parte superior de Reibón– y se titula “Embarcacións prehistóricas nos petróglifos de Moaña”. En la estación de A Escada 2, recogida en esta investigación, se documentan una docena de embarcaciones talladas en piedras. Todas estas representaciones datarían del segundo milenio antes de Cristo, “aunque hasta que se complementen con otros estudios que estoy haciendo es difícil precisar más”, explica el autor. Añade que “solo en la estación de A Borna hay representados unos 70 barcos”.

El más conocido es el petroglifo de A Borna estudiado con detenimiento en los años 70 y que llevó incluso a su uso como modelo para la construcción de una supuesta barca prehistórica. Ese proyecto de arqueología experimental de la Universidade de Santiago de Compostela dirigido por el profesor Fernando Alonso Montero incluyó una jornada de navegación por la ría de Vigo. La recreación de aquella nave se expone en el Museo Arqueológico e Histórico de A Coruña, ubicado en el castillo de San Antón. Mide 15,5 metros de eslora y 2 de manga y se realizó con materiales como el mimbre y el cuero. “Ese petroglifo se descubrió hace unos 50 años y muchos investigadores gallegos se pusieron en contra diciendo que no podía ser un grabado prehistórico. En toda Europa está aceptado como tal pero en Galicia sigue suponiendo un problema”.

El autor del libro que se presenta mañana explica que sometió a los petroglifos a un estudio fotogramétrico “para conocer exactamente lo que había grabado. Ahí fue la gran sorpresa. Hacía años que tenía dudas de que uno de los petroglifos de A Escada podría ser un barco. Había sido publicado pero mal descrito. Al final resultó que era un barco. Aunque hay que tomarlo con mucha precaución, podría tener relación con las embarcaciones del oriente mediterráneo, similar a lo que ocurre en petroglifos de Oia”.

Los grabados de A Devesa 2 recogidos en el libro muestran distintos tipos de barcos. “Hay uno más destacado y con más detalles como el mástil, las cuerdas, un banco central y unos puntos que pueden representar la carga del barco. Otro es similar a un tipo de piragua. La mayoría coinciden con un tipo de embarcación muy conocida en la prehistoria europea, que es una ‘U’ muy abierta con los bordes hacia afuera. Representa la silueta de un barco”. En A Borna la variedad es mayor.

Antonio Costa estudió Prehistoria y Arqueología en la UNED, es el promotor único para conseguir la declaración de la iglesia de San Martiño como monumento histórico-artístico y es el autor de la primera prospección arqueológica mediante el método geoeléctrico. Es corresponsable del Museo de Pontevedra para la catalogación etnográfica de O Morrazo y descubrió numerosos yacimientos en toda la comarca como las estaciones rupestres de A Escada, Pozo Garrido –que también alberga representaciones de barcos–, Os Meáns, Devesa do Rei, As Cidades, Torre de Meira, Rega Pequena, A Graña, As Vaqueiras y Chan do Caiero solo en territorio moañés, a los que se suman otros 22 en el resto de O Morrazo.

El arqueólogo reconoce que al investigar los petroglifos que representan embarcaciones “no sabemos de qué tipo de barco se puede tratar porque en el Atlántico no hay restos de barcos que nos permitan determinar su aspecto. Cuando aparece un naufragio prehistórico solo se conservan cuatro tablas en el fondo del mar. La parte alta desapareció. Eso dificulta muchísimo el trabajo de identificación de petroglifos. Tampoco sabemos qué era lo que más resaltaban los autores de esos grabados”, concluye.

Presentación a cargo del doctor José Suárez Otero

La presentación del primer libro sobre embarcaciones prehistóricas en los petroglifos de Moaña será mañana, jueves 11, a las 20.00 horas en el Salón de Plenos del concello moañés. Será el primero de al menos cinco volúmenes describiendo con detalle cada una de las embarcaciones identificadas en las estaciones rupestres del municipio. En el acto, además del propio Antonio Costa, intervendrá la concejala de Turismo Coral Ríos, así como el doctor en Arqueología José Suárez Otero, director de las excavaciones del poblado castreño de O Facho, en la parroquia canguesa de O Hío.