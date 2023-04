Cuerpo a “Terra”

Promovido por el Concello de Cangas, el espacio junto a las naves de Ojea acogió ayer la primera de las dos jornadas del nuevo festival “Terra Spring Festival”, con un cartel compuesto por The broke, The Lelli Kelly´s, Quinkillada, Skarnivals y David Granha. Eso sí, el festivo procesional de Jueves Santo impuso su horario y no pudo ser hasta que concluyera la procesión cuando comenzaran los grupos. La música que retumbaba procedente de las atracciones infantiles en el parque del Señal y la que se escuchaba de la barra del recinto del festival, causaron malestar en los organizadores de la procesión que ya recorría la alameda. La Policía Local se presentó en ambos recintos para pedir que tanto ayer como hoy -cuando más procesiones hay- se respete el horario de los pasos religiosos. Y así fue. El festival, cuo escenario se colocó viendo al mar apara apaciguar las molestias por ruido a los vecinos, empezó más tarde de las 21:00 horas, en que estaba previsto. Pero bueno había muchas horas por delante ya que la autorización era hasta las seis de la mañana. En el cartel figuraba un orden de actuaciones que empezaba a las 21:00 con The broke; a las 22:40, The Lelli Kelly´s; a las 00:00 Quinkillada; a las 02:00 Skarnivals y a las 03:30 David Granha. Para entrar, había un fuerte dispositivo de seguridad con agentes que cacheaban los bolsos de las mujeres y también a los hombres, quizás para evitar meter bebidas. También había un punto lila de apoyo contra las violencias machistas y un puesto de la Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama vendiendo su merchandising para recaudar fondos. En el recinto había barra y puestos de comida.

El cartel de hoy incluye actuaciones para el público infantil. A las 18:15, Pitusa Semifusa; a las 19:00 ,Asociacións y a las 19:30 el Clown Cigani. Ya de noche, desde las 21:00 y hasta la última actuación a las 04:00 horas, están previstas las actuaciones de Lacón con grelos, Moito Morro Teatro, Jazmin Abuín y Arantxa Treus, Rhyythm N Beer y Rapariga Dj.