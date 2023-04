Cangas amplía hasta las 8 de la mañana el horario de cierre del ocio nocturno desde hoy al domingo

Todo el alboroto que se realizó en torno al concierto Terra, que se celebrará hoy y mañana, con los establecimientos del ocio nocturno haciendo ruido para que el Concello no permitiera que el citado evento cerrara a las 06.00 horas del día siguiente, lo intenta solucionar la alcaldesa de Cangas con un decreto de ampliación de horarios. Gracias al mismo, los establecimientos de ocio nocturno podrán cerrar sus locales a las 08.00 horas. Es una medida que trata de quedar bien con el sector, pero que está lejos de hacerlo. El ocio nocturno de Cangas que se mueve en torno a la avenida de Marín no está dispuesto a enfrenarse a los vecinos, ahora que habían recuperado su confianza. Pero no hay una medida conjunta adoptada por el sector; unos abrirán hasta las 08.00 horas y otros no, que se piensan sean los menos. Eso fue lo que se dedujo de la reunión que mantuvo el sector con el concejal de Cultura Adrián Pena, que puso sobre la mesa esta ampliación de horario que la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, confirmó mediante un decreto que vio la luz ayer.

La regidora local resuelve “establecer como número máximo de días naturales que en el año 2023 se podrán ampliar los horarios de cierre de establecimientos abiertos al público, de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas, Semana Santa, desde el 6 al 9 de abril, Fiestas del Cristo (del 25 de agosto al 3 de octubre) y Navidad (del 22 al 31 de diciembre)”. También acuerda ampliar durante los días que quedan de Semana Santa de este año, para todo el término municipal del Concello de Cangas de O Morrazo, los horarios generales de cierre de los establecimientos abiertos al público durante dos horas”. Victoria Portas recuerda a todos los responsables de diferentes actividades que en estas fechas al igual que en el resto del año, tienen la obligación de ceñirse a la licencia y actividad o declaración responsable formulada ante el Concello, así mismo recordar la obligación de respetar los aforos de seguridad. El horario de cierre normal es de las 02.00 horas en restaurantes; las 03.30 horas en salones de banquetes; cafeterías, 02,30 horas; salas de fiesta, 06.00 horas; discotecas, 06.00 horas; pubs, 04.00 horas; cafés espectáculos, 04.30 horas y los furanchos a las 02.00 horas. Todos estos horarios se amplían desde hoy y hasta el domingo dos horas. Una decisión salomónica que no gusta al sector del ocio nocturno, pero que seguro que algunos aprovecharán. El miedo que tiene el sector es que los vecinos se vuelvan contra ellos, cuando no son el problema, sino la falta de acuerdo con la alcaldesa, a la que le siguen reprochando no haberlos recibido. Insiste el sector que no está en contra de este tipo de conciertos, que asegura benefician a Cangas, que en lo que discrepan es el horario de cierre, que impide la asistencia a sus locales de las personas que acudieron al concierto, ya que se celebran con barra. Manifiestan que era fácil llegar a un acuerdo, pero que la alcaldesa no propició el mismo y que esta ampliación de horario lo único que hace es poner a los vecinos en su contra, porque tanta gente en las calles de la movida les va a dificultar conciliar el sueño. También hablan de que además del concierto Terra, se celebrará otro el sábado bajo en nombre de Mambo, donde se cobrará entrada. Ayer por la tarde se ultimaban los preparativos del festival, con la colocación de andamios para el palco de actuaciones y las barras bajo jaimas. Deberán cumplir con las normas en materia de contaminación acústica La alcaldesa de Cangas publicó el decreto con todo lujo de detalles jurídicos, mencionando las leyes y los artículos. Así menciona que en la artículo 9 de la Orden del 23 de octubre de 2.020 se señala que “al amparo de los dispuestos en el artículo 5f de la Ley 10/2017, de 27 de diciembre, los concejales podrán ampliar para todo su término municipal o para zonas concretas del mismo los horarios generales de cierre de los establecimientos abiertos al público, así como de la finalización de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas, durante la celebración de las fiestas, verbenas populares, del Carnaval, de la Semana Santa y de Navidad, haciendo compatible, en todo caso, su desarrollo con la ampliación de las normas vigentes en materia de contaminación acústica. Los concellos, mediante el acuerdo del órgano competente, establecerán el número máximo de días naturales al año en que podrán ampliar los horarios de cierre de los establecimientos. Se entiende como Semana Santa el periodo de tiempo comprendido entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección”. Miembros del ocio nocturno de Cangas plantearon la posibilidad de llevar este conflicto horario a los tribunales de justicia. Recuerdan que los conciertos, los grandes conciertos que se celebran en Galicia y en España para nada finalizan a las 06.00 horas y recuerdan que el festival Son de Camiño finalicé a las 0.430 horas y eso que se desarrolla a las afueras de la ciudad de Santiago. Habrá que esperar un espectáculo de música del agrado del público que acudan al mismo y que no hay altercados.