“Fue un contagio muy duro y solo quiero pasar página”

En la primera semana de marzo de 2020 la pandemia de COVID-19 estaba atemorizando a toda Europa. Después de los trágicos datos de fallecidos que se conocían en Italia, los positivos diagnosticados ya se extendían por España. El segundo foco de toda Galicia y primero del área sanitaria de Vigo se registró en Moaña. Daniel Aldea, que ahora tiene 47 años y reside en Vigo, fue el primer positivo y había ingresado en la UCI del hospital Álvaro Cunqueiro el 1 de abril de 2020. El resultado de la prueba se conoció tres días después y su familia tuvo que confinarse en Moaña mientras él luchaba contra el virus ingresado.

Ahora, tres años después y en la normalidad de su trabajo de transportista, Aldea asegura que solo quiere “pasar página” de aquellos duros momentos. “Estuve muy mal en aquellos momentos. Por suerte ahora estoy bien y no me apetece recordarlo. No tengo ganas de pasar otra vez por ese recuerdo”, reconoció ayer.

Por suerte, Aldea asegura que no volvió a contagiarse de COVID-19 desde aquella primera ola, lo que le ayudó a recuperar su vida normal. El año pasado, en el segundo aniversario del contagio, hizo público su agradecimiento “a los médicos, que me atendieron muy bien, pese a ser el primer caso y que no sabían cómo iría la cosa”.

Su caso tuvo en vilo al pueblo de Moaña. Por suerte sus familiares no manifestaron síntomas pese a haber dado positivo. El regreso a casa del primer contagiado fue ya a comienzos de abril, un mes después del contagio.

Su caso se produjo dos semanas antes del confinamiento obligatorio

Acostumbrados ya a vivir con un virus nuevo que gracias a la vacunación y las mutaciones se fue debilitando, buena parte de los gallegos todavía piensa en Moaña cuando recuerda el miedo y la incertidumbre de la llegada de la pandemia a Galicia.

No solo fue el primer caso del sur de la comunidad, sino que el positivo del hijo de su entonces pareja supuso la primera presencia del coronavirus en un centro educativo gallego, en el IES A Paralaia. Técnicos de control de epidemias de la Xunta se desplazaron al centro para llamar a la calma.

Todo aquello ocurrió dos semanas antes de que todos los colegios de España fuesen cerrados y el país sufriera una dramática primera ola de la pandemia y un duro confinamiento en base a un estado de alarma que después se demostraría inconstitucional.