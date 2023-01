Bueu se suma al frente común de concellos de Pontevedra contra el “colapso” sanitario

Miguel Anxo Fernández Lores tomó la iniciativa a la hora de promover esta reunión para crear un frente común con el fin de reclamar las medidas necesarias para revertir la actual situación sanitaria que los vecinos de los diferentes núcleos, urbanos y rurales, está viviendo.

Lores, como portavoz de los participantes en este encuentro, explicó que todos estos municipios comparten la “preocupación” por la situación actual de la atención sanitaria en Pontevedra, al denunciar que no hay ningún centro que tenga un “funcionamiento normal”. Denuncian, entre otras cosas, la falta de médicos para cubrir los puntos de atención continuada, el “estrés sobrehumano” que padece el personal sanitario, que haya una cantidad “elevadísima” de pacientes sin médico de familia asignado o el “colapso” de las urgencias hospitalarias.

Cambio de modelo

El alcalde bueués destacaba que todos los presentes compartían la preocupación “por un hecho que hoy nadie niega, como que estamos ante un cambio de modelo sanitario en toda regla”. Félix Juncal afirma que ese nuevo modelo al que alude “no garantiza una atención sanitaria, al menos, similar a la que tuvimos hasta no hace mucho y que, incluso a pesar de sus carencias, contaba con un immenso apoyo de la ciudadanía”.

Juncal sostiene que los servicios públicos y los derechos “deben defenderse” y que si se producen cambios “debemos mostrar nuestra disconformidad”. Un mensaje que es una llamada a movilizarse para “defender las políticas que garantizan la igualdad entre personas”.

Por su parte, Miguel Anxo Fernández Lores afirma que “no hay visos de que esta situación vaya a cambiar en el futuro” y lamenta que esto impide que los profesionales médicos “hagan su trabajo como realmente saben” y que los pacientes no sean atendidos “debidamente”.

En el distrito sanitario de Pontevedra, subrayó el regidor pontevedrés, “no está garantizada la atención sanitaria con mínimos de calidad”, un hecho que considera “gravísimo” y ante el que el gobierno de la Xunta de Galicia debe adoptar medidas “urgentes y decididas”.

El regidor de Pontevedra recordó que no se pone en entredicho el trabajo de los profesionales sanitarios “que día a día hacen un esfuerzo extremo”, pero las mismas condiciones que sufren a diario puede provocar una atención inadecuada. “El paciente necesita tiempo con los profesionales. Debe ser atendido no solo de forma urgente, sino que el profesional que lo atiende necesita ciertas condiciones dignas para ejercer su trabajo. Hay que cambiar la situación”.

Félix Juncal acudió a la reunión de ayer acompañado del concejal y portavoz municipal del BNG, Xosé Leal. Ambos coincidieron al señalar que el cambio producido hace unos meses al frente de la gerencia sanitaria del área de Pontevedra no ha tenido efectos positivos. “La situación cada vez va a peor y el servicio es desastroso. Los ciudadanos tienen derecho a saber si los va a atender su médico o si acuden al PAC de su centro de salud deben saber si recibirán atención por parte de un médico”, afirman.

PAC de Bueu

Los representantes municipales de Bueu hacen referencia a los problemas registrados durante los últimos meses en el servicio de urgencias del municipio, en el que en ocasiones no se cubren las bajas o vacaciones o bien se desplaza a sus facultativos a otros centros de salud del área sanitaria. “Los vecinos no saben si van a ser atendidos en Bueu o si los van a derivar a Marín o a otro lugar”, denuncian desde el gobierno local de Bueu.

Apoyo a un manifiesto que advierte de que “el déficit de personal pone en grave riesgo la salud de las personas”





Los representantes de los 20 municipios del distrito sanitario de Pontevedra aprobaron de forma unánime el manifiesto que será transmitido a la opinión pública y a los responsables sanitarios del país. En el texto se hace especial hincapié en el déficit de personal que está “poniendo en grave riesgo la salud de las personas”. El alcalde de Pontevedra incidió en la idea de la defensa de la sanidad como un sistema universal, y que todo aquel que tenga una dolencia o necesidad de atención sanitaria debe ser atendido de la mejor manera posible, en un plazo razonable de tiempo, sea una consulta de atención primaria, de pediatría o de urgencia hospitalaria.

“Sabemos que faltan médicos, sabemos cómo la gente está peregrinando entre municipios buscando trabajadores sanitarios, centros en los que puedan ser atendidos. Tenemos el deber de exigir las medidas pertinentes para que esto no pase. La situación no está mejorando, no mejoró después de la pandemia, y la gente tiene que ser atendida como merece”, señaló Lores. “Ya no estamos hablando de que el médico de cabecera haga una atención que vaya desde la prevención y el fomento de buenos hábitos, estamos diciendo que en el instante actual, cuando una persona necesita de un profesional, va a tardar en verlo 15 días o será atendido por teléfono. No puede ser”.

El regidor municipal de Pontevedra señaló, además, que los compromisos adquiridos en la reunión celebrada hace seis meses con el conselleiro de Sanidade “no se han cumplido” y ante las críticas del PP respondió que “en sus cartas rechazando venir a esta reunión se reconoce la situación, porque todo el mundo es consciente, pero quien tiene que dar soluciones es la autoridad sanitaria, que lleva gobernando este país 14 años”.