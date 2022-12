El transporte en autobús gana casi 9.000 viajeros más este año pero el barco le supera en 800.000

El servicio marítimo de pasajeros entre O Morrazo y Vigo es el gran coloso del transporte de viajeros entre ambas comarcas, con más de 700.000 viajeros en este año desde Cangas y de 200.000 desde Moaña,- aunque el autobús sigue intentando competir con el barco en sus desplazamientos a la ciudad olívica y hoy está previsto que estrene la nueva estación intermodal, que puede generar cierta expectativa por el efecto llamada del centro comercial Vialia.

Las líneas de autobús entre O Morrazo -desde Cangas, Moaña y Bueu- y Vigo ganaron en lo que va de año 8.752 viajeros, según los datos que maneja la Consellería de Infraestructuras de la Xunta, consolidando una recuperación asociada a las bonificaciones del 50% en el precio del billete metropolitano a través de la Tarjeta de Movilidad de Galicia (TMG), pero muy lejos de los que tiene el transporte matrítimo con precios más bajos y en torno al millón de viajeros (754.363 en cangas y 207.231 en Moaña). El billete sencillo tanto en el barco como en el autobús está en 2,25 euros ida, que baja a la mitad con la TMG. En la línea por carretera, los viajeros poseedores de la TMG se benefician de este descuento del 50%, pero no hay ninguna rebaja más, como confirman en la concesionaria Monbús, por lo que el viaje sale a 1,15 euros, mientras que en el barco a 0,67. En la empresa confirman que sí hay bonificaciones para otras líneas de autobús como la de Vigo-Pontevedra, que sale a 0,12 euros, al incluir el 50% de la Xunta y a mayores un 35% de Monbus. Pero este tipo de bonificación, que es temporal hasta el 31 de diciembre, y asociada a que las administraciones la renueven, solo se aplica en algunas rutas, no en la de Cangas, insisten.

Con esta diferencia de precios y también de tiempos -el barco coloca a un viajero de Cangas en menos de 20 minutos en Vigo- es difícil que el transporte por carretera coma más viajeros al barco, solo cuando hay temporales y se interrumpe el servicio de transporte marítimo.

Las líneas de los autobuses desde Cangas, Moaña y Bueu a Vigo generaron en 2021 un total de 95.022 viajeros que se incrementaron a 103.774 en lo que va de año 2022. La línea con mayor número de viajeros a la ciudad olívica es la de Moaña, con 56.465 en el año 2021 y 61.075 en este año, lo que supone un incremento de 4.610. Tiene más viajeros que la de Cangas por el hecho de que el barco en este puerto tiene menos frecuencias. En el puerto cangués hay tráfico de ría cada media hora, de lunes a viernes.

Las líneas de autobús de Cangas-Vigo (tanto las que van directas a los hospitales y al Campus Universitario de Vigo (CUVI) como las que pasan por Arenal y Bouzas a los astilleros y al hospital Álvaro Cunqueiro, generaron en 2021 un total de 37.470 viajeros, con un incremento en este año a 41.311. Supone una ganancia de 3.841 viajeros.

Por lo que respecta a la línea que sale de Bueu al Cuvi y a los hospitales Meixoeiro y Álvaro Cunqueiro, se incrementó en 301 viajeros. En 2021 trasladó 1.087 viajeros y en este año ya han sido 1.388. Esta línea se modifica en verano y recibe técnicamente otra identificación, al suprimier la parada del campus de Vigo debido al período estival.

Desde hoy, las líneas que desde Cangas a los hospitales y al CUVI pararán en la nueva estación intermodal de Vigo, eliminando así la parada que tenían entre la calle Urzáiz y Vázquez Varela. Es la única línea que sufre adaptación con la apertura de la nueva estación, ya que la de Bueu ya no estaba parando en la ciudad y hacia el trayecto de forma directa por la autopista hacia el CUVI y Meixoeiro.

Cangas traslada la petición de transporte público a los IES María Soliño y Monte Carrasco

El Concello de Cangas sigue adelante con sus gestiones para conseguir un transporte público a los institutos Monte Carrasco y María Soliño, atendiendo la demanda de las familias que están costeando un autobús privado a estos centros. La alcaldesa, Victoria Portas, asegura que se respondió al requerimiento de información solicitado desde el Servicio de Mobilidade de la Jefatura territorial de Pontevedra a la petición para acabar con una situación que califica de discriminación al alumnado de bachillerato y ciclos formativos, educadores y personal de servicios, como también a las familias al no contar con una línea de transporte público regular que llegue al entorno de los centros educativos. En el IES María Soliño emplean el bus privado pagado por las familias, 40 alumnos de Bachiller y 7 de ESO que llegan de Moaña y 55 alumnos de Bachiller desde otras partes de Cangas. Añaden que en el instituto hay 60 alumnos de ciclos de FP y el resto de alumnos de Bachiller, unos 98, que llegan al instituto en transporte privado desde Cangas, Moaña y Bueu. Aluden a que en el entorno se encuentra el IES Monte Carrasco y la Asociación Juan XXII, de ayuda a las personas discapacitadas, que tienen cubierto el transporte de entrada y salida, pero no tienen transporte público en otro horario, por lo que serían potenciales usuarios de la línea que se solicita, con el profesorado y personal de servicios del IES María Soliño (54 personas), del IES Monte Carrasco (21) y del Juan XXIII, así como todos los vecinos de Cangas, en especial de O Hío, que no cuenta con muchas opciones de transporte. En la petición, además de los horarios, concreta las 48 paradas que serían necesarias.