Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

El presidente luso dice que aún "no es el momento" de que Portugal reconozca el Estado de Palestina

"Me preguntan, ¿y el reconocimiento como Estado? La posición de Portugal, que no es la del Gobierno, ni la del Parlamento, ni la del presidente, es la posición de Portugal en su conjunto, es entender que no es el momento adecuado para este paso. Cuando sea apropiado, se tomará", ha declarado el jefe de Estado. Rebelo de Sousa ha afirmado que "la posición portuguesa es muy clara", ya que defienden "desde hace tiempo, en línea con Naciones Unidas, la existencia de dos pueblos y dos Estados", según ha indicado.