La negociación por las cuotas pesqueras se enroca por el abadejo y Mediterráneo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró ayer por la mañana a su llegada al consejo que tenía un “optimismo moderado” de cara a las negociaciones para el reparto de cuotas del próximo año, además de los casos de algunas poblaciones para establecer cupos plurianuales.

En este sentido, una de las polémicas estaba en que se preveía un cupo plurianual para el abadejo del Cantábrico, pero en base a una reducción del 20%. Esta especie es, junto con el lenguado y el merlán, también de interés para la flota gallega, algunas de las que parecen centrar las principales discusiones en la cumbre. De hecho, para el lenguado la propuesta estaba en el 16%.

Menos problemas habría con merluza, gallo o rape, dado que los científicos ya preveían un incremento de la cuota por el buen estado de los stocks.

En lo que respecta al jurel, desde la Consellería do Mar se reclamó que se realice el estudio por zonas que se comprometió la pasada campaña, “que no se hizo y podría resultar determinante para poder establecer TAC diferentes según las áreas”. De hecho, se señaló que el recorte de este año supo un golpe de 11 millones de euros al sector, en especial a la flota de cerco.

Sobre la situación del Mediterráneo, Planas recordó que las propuestas de la Comisión “completan el ciclo de alcanzar un 40% de reducción, que es una cifra muy alta, de los días de trabajo”. “Nosotros hemos preferido introducir medidas de selectividad que reduzcan esta presión de los días y también medidas compensatorias económicas”, expuso Planas.

Por la contra, sí hay cuotas ya definidas para aguas de Gran Sol. El acuerdo alcanzado entre Reino Unido y la Unión Europea a finales de la semana pasada rebajó el cupo de merluza un 12%, hasta las 40.599 toneladas, mientras que para el caso del gallo y del rape se propusieron incrementos. En el primer caso, del 3%, hasta las 21.995 toneladas; en el segundo, un alza del 5%, con 48.175 toneladas.

Según informó Bruselas durante el fin de semana, el acuerdo con el Reino Unido abarca 85 totales admisibles de capturas (TACs) en el Atlántico nororiental y garantiza unas posibilidades de pesca de casi 388.000 toneladas para la flota de la UE, cuyo valor se estima en unos 1.000 millones de euros.

Además de estas novedades importantes para merluza, gallo y rapante, el pacto también aumenta la cuota cigala. Crecerá un 3%, 18.903 toneladas.

Según Bruselas, se han tenido en cuenta las consideraciones socioeconómicas para evitar situaciones de estrangulamiento que condujeran a un cierre prematuro de determinadas pesquerías.

Por otro lado, el conselleiro del Mar, Alfonso Villares, aprovechó su presencia en Bruselas para reunirse con la delegación de la Bretaña francesa, encabezada por el vicepresidente de Mar y Litoral de esta importante zona pesquera gala, Daniel Cueff. Entre ambos, compartieron la idea de que está en juego el futuro de la pesca, por lo que apuestan por ejercer su liderazgo ante la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM).

Un problema para 2024 por el informe del Abogado General de la UE sobre los “TAC cero”

El consejo de los ministros de Pesca de la UE tuvo más de un punto de fricción, la mayoría de ellos los ya habituales. Sin embargo, en esta ocasión hubo un tema nuevo que marcó las decisiones. Según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE relativa a los márgenes de maniobra utilizados por Irlanda que se espera en enero condicionó mucho las conversaciones entre los Estados miembro, ya que “puede marcar el grado de capacidad de decisión del Consejo respecto a las propuestas de Bruselas”. “Es una de las grandes complicaciones de este Consejo”, reconoció Planas, al tiempo que aseguraba que los ministros querían “lograr un acuerdo legal que esté sostenido en el tiempo y que no pueda ser objeto de recursos de anulación”. El ministro explicó que el Abogado General de la UE señaló que en las recomendaciones científicas, cuando se aconseja para cierta especie que se establezca un TAC cero, es decir, que no se pueda realizar ningún tipo de pesca sobre ese stock, “no existe margen de maniobra en la decisión política”, algo con lo que Planas no está de acuerdo: “Si queremos selectividad y evitar el estrangulamiento en la pesca de un stock, necesitamos margen de maniobra”. Al respecto, la presidencia española circuló un borrador de declaración que fue objeto de discusión también entre los ministros y que Planas esperaba poder adoptar junto a las conclusiones del Consejo. Planas aseguró que la sentencia “puede ser muy importante porque puede marcar el grado de capacidad de decisión” de los ministros “respecto de las propuestas de la Comisión y su fundamento científico”.

Noruega

Por otro lado, y como recogió Europa Press, un acuerdo trilateral entre la UE, Noruega y el Reino Unido sobre las poblaciones de peces gestionadas conjuntamente en el Mar del Norte para 2024 establece un TAC de más de 915.000 toneladas, que cubre una cuota de la UE de casi 415.000 toneladas de bacalao, eglefino, carbonero, merlán, solla y arenque. Los límites de capturas acordados, al igual que sucede con el acuerdo firmado solo con Reino Unido (a raíz del Brexit), se presentaron para su incorporación al Reglamento sobre posibilidades de pesca para 2024 durante la reunión de ministros de Pesca de la UE que comenzó el domingo.