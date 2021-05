Mauritania se enroca con la UE mientras la pesca China crece en el país

La renovación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Mauritania está en la recta final y ambas partes intentan buscar soluciones, a veces imaginativas, para contentar a sus respectivas audiencias. La principal diferencia es la misma que en los últimos meses: la económica. La parte africana se enroca en mejorar la contrapartida percibida hasta la fecha desde el bloque comunitario, mientras que la Unión Europea se encuentra atada ante el pago de cuotas que no se consumen al completo (no las asignadas a los barcos gallegos). Y mientras, otras flotas siguen ocupando el rico caladero. Más concretamente, una. China tiene en Mauritania su principal base pesquera fuera del país y la inversión, que ya superó los 300 millones de dólares (250 millones de euros), no para de crecer. La firma Hongdong International Fishery Development está ejecutando una ampliación de su polo de Nuadibú, en el norte del país, con 60 millones de dólares (50 millones de euros), cifra próxima al mínimo que reclama Mauritania a la UE para cada anualidad. Eso sí, la firma china cuenta con 100.000 toneladas de cuota, casi un tercio de lo que dispone la UE para toda su flota.