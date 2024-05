Sánchez valora o “caracter único” do Galician Freaky Film Festival no circuíto audiovisual pontevedrés

A vicepresidenta da Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, participou este sábado na presentación do Galician Freaky Film Festival, nun acto onde remarcou o carácter único e singular deste evento no marco do circuíto audiovisual pontevedrés. O festival, que terá lugar en setembro, ten aberto ata o 10 de xuño o prazo de presentación das propostas.