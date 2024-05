La Audiencia valida una custodia compartida con casa nido: “Son todo ventajas para el menor”

La custodia compartida es cada vez más habitual. Pero regularla bajo la modalidad de la casa nido es algo totalmente “residual”. “Es un sistema muy poco habitual. Ni suelen regularlo los jueces en sentencia ni es nada frecuente que se pacte de mutuo acuerdo entre los excónyuges”, resumen en uno de los juzgados de Familia de Vigo. Esta apreciación es compartida por los abogados que se dedican a esta materia, que consideran que, salvo casos concretos como el que protagoniza la sentencia que acaba de dictar la Audiencia de Vigo, no es una buena solución. “Económicamente son todo desventajas y puede ser además una fuente de graves conflictos entre la expareja”, advierten. “La cuestión de la casa nido es una consulta que me hacen de forma frecuente, pero, salvo casos muy justificados, yo lo desaconsejo totalmente”, afirma rotunda la abogada viguesa Isabel Olcina. Primero, por una cuestión económica. “En vez de mantener dos casas, tienen que mantener tres [la de cada uno de los excónyuges y la que comparten con su hijo]”, indica. Y este sistema, opina, solo acarrea conflictos: “Los arreglos en la casa cuando algo se estropea, el mantenimiento de la misma o el gasto en suministros como la luz o el agua, junto a otras cuestiones, acabarían generando problemas”. Esta letrada afirma que muchos padres prefieren que sea el niño el que se quede en la misma casa, cambiándose ellos, para que de esta manera no se “desubique” y sufra con la situación: “Pero esa no es la solución. Es cierto que tras una ruptura hay cambios y los menores deben adaptarse, pero, en definitiva, lo que los niños necesitan es estar vinculados emocionalmente con sus padres, no con una vivienda”. “Hay que fomentar los lazos emocionales, no los materiales”, concluye.