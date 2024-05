“Hola, os presento mi biblioteca”

Lleva casi 30 años al frente y todavía hoy afirma que centros como el que ella coordina “son los grandes desconocidos” para la mayor parte de la población, si bien contribuyen a la práctica clínica diaria de los profesionales del sistema sanitario. Yolanda Sanmartín es la responsable de la biblioteca del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) y comenta que, cuando los sanitarios la visitan, “tienen acceso a todos los fondos disponibles y también a otros documentos que el profesional de biblioteca le ayuda a conseguir, apoyando así la investigación, la docencia y también a la decisión clínica del día a día de los profesionales”, de ahí la importancia de su presencia en los centros hospitalarios.

Con motivo de la III Xuntanza de Bibliotecas, Arquivos e Centros de documentación de Vigo, Yolanda Sanmartín tuvo la oportunidad esta semana de poner en valor el rol de las bibliotecas públicas en el mundo hospitalario y presentar por primera vez al resto de profesionales del sector en la ciudad en qué consisten sus funciones y cómo se desarrolla el servicio de préstamos en el ámbito sanitario. Esto fue posible gracias a la coordinación de la cita anual convocada por la responsable de la Biblioteca-Centro de documentación del Museo de Arte Contemporánea (MARCO), Iria Fernández, quien hace tres años se propuso romper la “desconexión” que detectaba en este campo e impulsar un encuentro para “poñerse cara”, pero también para compartir proyectos y conocimientos.

Yolanda Sanmartín - Biblioteca del Área sanitaria “Las bibliotecas de los hospitales son las grandes desconocidas ”

Minutos antes de su exposición, Yolanda Sanmartín apuntaba que “es la primera vez que me invitan y este tipo de encuentros siempre son buenos porque nos permite aprender a unos de otros, conocer qué es lo que hacemos cada uno en su ámbito y conocernos. En mi caso, si bien podría dar la sensación de que estoy en un mundo muy distinto, como es el sanitario, lo cierto es que desde las bibliotecas hospitalarias ofrecemos nuestros fondos a los profesionales y también apoyamos en la docencia a nuevos residentes y alumnos de sexto de medicina que vienen al área de prácticas, por ejemplo, mostrándoles cómo tienen que trabajar en distintas bases de datos para obtener información”, destacó la responsable de la biblioteca del área sanitaria.

Iria Fernández - Biblioteca del Marco “Esta cita anual está consolidada, sobrepasou os obxectivos iniciais”

Crear nuevos referentes

A la tercera edición de la reunión celebrada por el MARCO asistieron unos 20 representantes de los centros de préstamos de libros, documentación y archivos, lo que para Iria Fernández es indicativo de que “esta cita anual está consolidada, é moi positivo para todas e incluso sobrepasou os obxectivos iniciais”, destacó. En este sentido, la responsable de la biblioteca del museo vigués señaló que, cuando nació la idea, “o primeiro obxectivo era romper esa desconexión, pois saber que proxectos estamos desenvolvendo, axuda moito para crear lazos, facer rede e poder establecer colaboracións futuras”. Asimismo, Iria Fernández hizo referencia a que “as bibliotecas somos proxectos unipersoais nos que estamos bastante soas, por iso é moi interesante coñecer como resolven as problemáticas os demais nos seus respectivos centros, de maneira que nos serven de exemplo, e penso que estes son os grandes resultados das xornadas, ter a posibilidade de coñecer que fan os demais para poder redirixirnos e tamén establecer proxectos colaborativos”.

"O fundamental desta xuntanza é que (as bibliotecas) teñamos o obxectivo común de crear pensamento e comunidade a través do coñecemento conxunto”

Para ello, durante la reunión que se celebró el pasado miércoles se fijó una dinámica de breves ponencias de 15 minutos para que cada uno de los participantes llevaran a cabo o bien una presentación de su centro o bien la exposición de alguno de sus proyectos punteros. “O fundamental desta xuntanza é que serve para romper esa institucionalidade e que bibliotecas que aparentemente non teñen nada que ver, pois hainas moi diversas, teñamos o obxectivo común de crear pensamento e comunidade a través do coñecemento conxunto”, concluyó Fernández.

Lorena Fernández y Rocío Torres - Biblioteca ONCE “É positivo presentar os nosos servizos de acceso á lectura”

Ganarse al público general

Al igual que para Yolanda Sanmartín, para Lorena Fernández y Rocío Torres era la primera experiencia en el encuentro. Ambas acudieron en representación de la Biblioteca Once y reconocían que participar en la iniciativa es para su centro “importante porque visibiliza o noso traballo. A xente non coñece demasiado o noso labor nin como traballamos coas persoas cegas e con discapacidade visual grave. Esta é unha maneira de presentarlle ao resto da sociedade como se pode acadar a autonomía das persoas do noso colectivo en todas as áreas, favorecendo o seu acceso á información é á lectura. É o noso primeiro ano e voltaremos, porque é moi positivo presentar os nosos servizos de acceso á lectura, coñecer a outras institucións e novos proxectos que incorporar á nosa propia biblioteca”.

Mar García y Noelia Candal - Biblioteca municipal Xosé Neira Vilas “É unha iniciativa fantástica para coñecer outros centros”

Para Mar García y Noelia Candal no era la primera “xuntanza”, y es que ambas representantes de la Biblioteca Municipal Xosé Neira Vilas llevan acudiendo a la cita desde su puesta en marcha: “É unha iniciativa fantástica para coñecer outros centros, porque habitualmente estás centrada no traballo do día a día, e poder xuntarse unha vez ao ano e coñecer o que fan os demais é un xeito de crear sinerxias e establecer colaboracións. De feito, é que agora mesmo estabamos falando coa da Escola Oficial de Idiomas, porque estamos próximas e estaría ben facer algo xuntas. Para outros centros, que están máis pechados, esta tamén é unha boa ocasión para achegarse ao gran público”.

Ángel Arcay - Biblioteca de Betanzos “Que se xunte toda a xente do sector é unha marabilla e unha envexa”

En su intervención, Mar y Noelia presentaron su proyecto de biblioteca social, a través del cual, en O Calvario, diseñaron una línea de trabajo de compromiso con la comunidad, de manera que “a biblioteca sexa un lugar de encontro aberto á cidadanía para que teñan un sentimento de pertenza, traballando con asociacións próximas”.

En su tercera edición, el MARCO invitó a participar en el encuentro a la Biblioteca de Betanzos, puesto que el año pasado fue galardonada con el Premio á Innovación Bibliotecaria de Galicia. El director del centro, del Archivo y del Museo das Mariñas, Ángel Arcay, se desplazó a Vigo para describir la iniciativa premiada, que consistió en un club de lectura sobre la historia de Betanzos que tenía como finalidad que las personas mayores de 65 años en situación de soledad no deseada se incorporaran al día a día de la biblioteca. “Que se xunte toda a xente do sector é unha marabilla e unha envexa. Presentei o noso proxecto e a idea é que se replique en Vigo”, detalló Ángel Arcay.

