Alerta por la venta online de mascotas entre particulares pese a su prohibición

La ley de Bienestar Animal aprobada recientemente por el Gobierno es muy clara: está prohibida la venta directa de cualquier tipo de animal de compañía a través de internet, portales web u otro medio o aplicación telemáticos. Las tiendas de animales tampoco pueden vender de forma directa mascotas, algo que solo se puede realizar directamente desde los propios criaderos. Pero pese a estas normas de obligatorio cumplimiento, son muchos los que intentan hacer negocio con los perros, especialmente con los cachorros, en Vigo y en los municipios del entorno.

Así, se ofrecen a través de distingas plataformas online se ofrecen por ejemplo varios perros de raza Bichón Maltés por más de mil euros cada uno. Es decir, en lugar de castrar a los adultos (la recomendación de veterinarios, protectora y asociaciones animalistas), como no saben qué hacer cuando crecen los cachorros, los ponen en el mercado. Y lo cierto es que tienen salida, porque desafortunadamente, pese a las continuas campañas en favor de la adopción y contra la compra, hay vigueses que siguen adquiriendo animales de compañía a través de Internet porque buscan perros muy concretos. Y estas compras, en muchos casos, acaban en abandonos de las mascotas, que llenan las protectoras de la ciudad a la espera de que alguien los adopte. Y es que a veces esos compradores se hacen con un perro de una raza concreta sin saber sus características. Si no le gusta, lo acaba abandonando a las pocas semanas. De ahí a la importancia de fomentar la adopción frente a la compra.

El problema precisamente es la dificultad para sancionar este tipo de prácticas, pues muchos anuncios se colocan en plataformas web secundarias para evitar así pasar desapercibidos. En cuanto a las tiendas de mascotas, la ley de Bienestar Animal contempla multas de hasta 200.000 euros por vender perros, gatos o hurones, pero apenas se está vigilando a estos centros. Normalmente, salvo que haya una denuncia previa por parte de un particular que haga saltar la voz de alarma, tanto los ciudadanos que venden de forma ilegal mascotas como las tiendas no son sancionados y siguen cometiendo las mismas prácticas pese a la prohibición expresa de la ley de Bienestar Animal aprobada hace escasos meses por el Gobierno.

Y, como es habitual en estas fechas, fuera de la temporada de caza, se están poniendo a la venta también podencos mayores que ya no son útiles para los cazadores y buscan hacer negocio con ellos. En caso de no conseguir un comprador, muchos acaban en las protectoras de animales de la ciudad y su entorno, con evidentes signos de desnutrición y, en ocasiones, de maltrato. Aunque la mayoría son podencos, los perros de caza por excelencia, a las protectoras están llegando también canes usados por batidores de muy distintas razas y de edades de todo tipo, desde muy mayores hasta de apenas unos años. Algunos llegan también con enfermedades que nunca han sido tratadas por no llevarlos al veterinario.

Las denuncias por abandono y maltrato son continuas y en algunos casos los responsables de los animales llegan incluso a dejarlos abandonados en el monte. El problema es que, como está sucediendo, muchos no tienen chip y no se sabe de quiénes son, por lo que no se les puede sancionar.

Afortunadamente, según están detectando las protectoras de animales de Vigo y su área, cada vez son más los jóvenes que a la hora de tener un perro apuestan por adoptarlo en vez de comprarlo. También las campañas llevadas a cabo en el refugio de A Madroa están teniendo sus frutos y las adopciones han aumentado considerablemente respecto al año pasado. Sin embargo, el volumen de adopciones no es suficiente para la cantidad de perros abandonados que hay ahora mismo en la ciudad y que aumenta prácticamente a diario, por lo que se recomienda a los vigueses que descarten la opción de comprar o regalar canes y apuesten por adoptar a aquellos animales que necesitan un hogar.

