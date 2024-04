La UVigo desmonta otro mito: los futbolistas no corren menos durante la segunda mitad

La UVigo desmonta uno de los mitos más extendidos entre entrenadores, aficionados y medios. Y que además suele ser una de las justificaciones cuando se pierde. Los futbolistas no corren menos durante la segunda mitad. El estudio desarrollado por investigadores de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación, dentro de su convenio con la liga profesional española, no deja lugar a dudas y obliga a “redefinir” algunas aproximaciones sobre la preparación física en este deporte.

La “variable clave” que echa por tierra esta falsa creencia son los minutos de tiempo efectivo, es decir, el tiempo en el que el balón está en movimiento. “Si a los 90 minutos de juego reglamentario le descuentas las faltas, los cambios y el VAR, te queda el tiempo real. Y, como ya intuíamos, descubrimos que en la segunda parte se juega menos. En la Liga española, hay casi un minuto de diferencia. Entonces si la primera parte dura más, se corre más. Pero en cuanto relacionas la distancia recorrida por los jugadores con el tiempo efectivo se ve que no hay diferencias. No es cierto que los jugadores corran menos en la segunda parte. Por tanto, apelar a la condición física o a aspectos que no tienen que ver con el juego para dar cuenta de una derrota o una victoria es algo equivocado”, subraya el catedrático de Ciencias del Deporte Carlos Lago.

Los resultados acaban de aparecer publicados en la revista Journal of Strength and Conditioning Research en un artículo firmado por el propio Lago y los investigadores Ezequiel Rey, Anton Kalén y Miguel Lorenzo, así como por los expertos de LaLiga Fabio Nevado y Roberto del Campo.

Partido entre el Celta y el Osasuna. / José Lores

En el marco de este convenio, los expertos de la UVigo también publicaron anteriormente un artículo que echa por tierra otro de los tópicos más asumidos en el mundo del fútbol. Sus estudios revelan que los futbolistas de Primera no corren más que los de Segunda.

“Sí hay diferencia en el nivel técnico-táctico de los jugadores y eso hace que el balón vaya más rápido, por ejemplo, pero eso no significa que haya que correr más. En Primera, los partidos tienen más tiempo efectivo de juego, mientras que en Segunda el juego es más parado. Pero cuando relacionas los metros recorridos con los minutos efectivos, tampoco hay diferencia”, apunta Lago.

“El fútbol es un deporte de toma de decisiones en el que hay que tener en cuenta el contexto, el marcador o si se juega en casa o fuera. Esto es lo que explica que los jugadores corran más o menos. Por tanto, tenemos que cambiar nuestro punto de vista acerca de la relación entre la fatiga y el fútbol porque no era cierto lo que se creía hasta ahora”, insiste.

“Curiosamente, cuando vas perdiendo corres más en la segunda parte. Lo que significa que por encima de lo fisiológico está lo psicológico, las emociones. Ahora bien, es más que probable que, en algunos casos, jugadores o equipos corran menos por un nivel de condición física deficiente. Pero no es la única causa. Hay que dejarlo claro”, añade.

Las revelaciones de los investigadores de la UVigo obligan a repensar la preparación de los equipos. “Como dice mi querido Pablo Seirul.lo [autor de ADN Barça], en el fútbol no se entrena a las hormonas, se entrena a jugadores con nombres y apellidos. Y esto es lo que hay que entender. No se pueden entrenar procesos metabólicos, sino personas y equipos que tienen que entender las necesidades del juego en la primera y en la segunda parte”, subraya Lago.

Transformar en conocimiento una cantidad de información "absolutamente extraordinaria"

Para este estudio, se manejaron un total de 4.219 observaciones de 412 jugadores durante la temporada 2018/19. Todos los datos provienen del sistema de vídeo análisis Mediacoach, que LaLiga pone a disposición de todos los clubes de Primera y Segunda. “Es una tecnología muy sofisticada que recoge en los estadios 25 datos por segundo de cada futbolista. Es una cantidad de información absolutamente extraordinaria. Pero la clave es saber qué hacer con ella. Es la diferencia entre información y conocimiento”.

Y para dar este salto, LaLiga cuenta desde hace dos años con el apoyo de los investigadores de la facultad pontevedresa: “Para la UVigo es una forma de tener presencia y a la liga le permite hacer I+D+i y darle utilidad a los datos. Tenemos una colaboración muy intensa y estamos haciendo muchos estudios de vanguardia. Actualmente, tenemos algún trabajo en marcha para responder a preguntas como la de si los jugadores de raza negra corren más. Y ya avanzó que no”.

No solo el nivel de la investigación gallega en ciencias del deporte es muy alto, Lago también reivindica el de los técnicos, preparadores, recuperadores y fisioterapeutas en el mundo del fútbol y aplaude la decisión del Celta de apostar por Claudio Giráldez y su equipo. “La cualificación de los profesionales gallegos es altísima y nadie se compromete más que los de la propia casa”, destaca.