El Concello vuelve a urgir a la Diputación la firma del convenio para la grada de Gol

Más mensajes de ida y vuelta entre el Concello y la Diputación sobre la construcción de la grada de Gol, la única pendiente de renovación del estadio municipal de Balaídos. El Ayuntamiento, a través de un comunicado de prensa, vuelve a reclamar a la entidad provincial que firme el convenio para la realización de esta obra y asuma su parte del coste, “ao igual que sucedía co anterior goberno da Deputación”, que aportó el 50%.

“O goberno local trasladou á Deputación distintas propostas de colaboración dentro do marco xurídico establecido ante as que o organismo provincial manifestou a súa vontade de cooperación, pero facendo fincapé en problemas técnico-orzamentarios. Logo de manifestar esa intención de cooperar, desde o Concello de Vigo, entendemos que, con vontade política, é posible completar o convenio e sacar adiante as obras”, señalaron fuentes del equipo de Abel Caballero.

En respuesta a las declaraciones de la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, que acusó al Concello de “aprobar de forma unilateral el proyecto de la grada de Gol, sin contar ni con la Diputación ni con la concesionaria, el Celta de Vigo”, el Ayuntamiento indica que “o acordo co Real Club Celta é absoluto”. “As cuestións técnicas deste proxecto foron faladas e acordadas co clube celeste e, neste punto, hai acordo total; tanto é así que, no proxecto, incluíronse melloras técnicas propostas polo Celta de Vigo. A Deputación debe encargarse de asinar o convenio e asumir a súa parte de financiamento”, argumenta.