La Sareb recurre a la subasta para vender 51 pisos en Vigo

La oferta de vivienda en venta de la ciudad, que destaca por ser escasa a la espera de que se apruebe definitivamente el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) –está pendiente de informes estatales y del visto bueno de la Xunta de Galicia–, ha engordado esta semana con más de medio centenar de pisos. La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) ha lanzado al mercado libre una parte de la promoción que se levanta en la calle Aragón, entre Bailén y la Travesía Rosais: a 300 metros aproximadamente del centro comercial Travesía. Se trata de propiedades sin acabar embargadas a un promotor tras una resolución judicial y que, casi dos años después de retomarse su construcción tras más de 10 años en pausa, se han preparado para la entrada de residentes.

Son, en concreto, 51 pisos, a los que se suman otras tantas plazas de garaje y dos bajos comerciales. Lo más curioso es el sistema de compra. Explican fuentes de la Sareb que, cuando saca a la venta un activo, lo hace con un procedimiento de pujas. Se lanza la propiedad al mercado –en este caso, la vivienda– y, durante los primeros 12 días de venta, la empresa que lleva la comercialización recibe las ofertas sin gestionarlas. Pasada esa fecha, hay dos opciones: si hay dos o más ofertas por una misma vivienda, las personas que han pujado pueden hacer una nueva oferta en una plataforma. Esa plataforma elige la más elevada. Si solo hay una oferta, se gestiona ya la venta con esa persona.

Señalan desde la Sareb que este proceso “permite dar transparencia a las ventas que hacen los proveedores de la entidad”, participada mayoritariamente por el Estado, ya que “la comercialización está externalizada por ser una empresa con poco personal propio al tener que desaparecer en 2027” –podría extenderse su límite por decisión del Gobierno–. “También permite comprobar que los activos están saliendo al mercado a un precio razonable para el mercado, puesto que, al tratarse de dinero público, hay que extremar los controles”, abundan. Los precios de salida de los pisos van, aproximadamente, desde 140.000 a más de 300.000 euros, en función del número de habitaciones –los hay de una, dos y tres– y la altura.

En todo caso, el cliente puede hacer oferta a la baja, pero no entraría en la plataforma. Una vez que termina este proceso, si solo se ha recibido la oferta a la baja, se gestiona con el cliente de manera directa y un comité analiza si se autoriza en función de la demanda del mercado. Señalan desde la Sareb que esta es “una forma de garantizar que quienes venden miran por el interés general y no por el particular de un comprador”.

Primera fase de reactivación de obras

Los más de 50 pisos que se ponen ahora a la venta, así como los garajes y locales comerciales, forman parte de una primera fase de reactivación de la construcción –en total, son 155 pisos, más de 200 plazas de garaje y cinco locales comerciales–. Hay dos más: la siguiente –la parte media del conjunto edificatorio–, con una cifra similar de viviendas que esta, saldrá al mercado “en 14 o 15 meses”, según fuentes de la Sareb. Su grado de ejecución es del 80%. Las obras comenzaron esta misma semana. Las propiedades de la última fase –las del cruce con Travesía Rosais–, al 70-75%, se comercializarán más adelante: no hay fecha ni presupuesto aprobado.

Estas viviendas eran garantía de un préstamo impagado por un promotor a la Caja España de Inversiones Salamanca y Soria, y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. La Sareb, que se quedó con la propiedad por decreto judicial, confirma su venta al mercado minorista. Marea de Vigo y BNG habían pedido su cesión a la administración pública para generar un parque público de pisos. La Sareb fue creada en 2012. Es una empresa que forma parte del esquema planteado por el Estado español y las autoridades europeas para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008: absorbió los activos deteriorados.

A punto los más de 20 pisos de Gran Vía Las 26 viviendas propiedad de la Sareb en el número 54 de la calle Gran Vía, próximas a la Praza de España, se empezarán a comercializar “a finales de este mes o principios de mayo”, ya con la fase de legalización acabada, según informaron a FARO fuentes de la entidad. El edificio, de seis plantas y bajocubierta, estuvo habitado por okupas, hasta que fue desalojado por la Policía en noviembre de 2020. Dejaron las estancias en mal estado, lo que retrasó todavía más la finalización de la promoción. Son 17 apartamentos y nueve estudios, a los que se suman un bajo comercial y tres sótanos para plazas de garaje. Las obras comenzaron en 2011, pero se paralizaron en 2013 al quebrar la promotora. Tras el desalojo, la Sareb agilizó los trabajos para poner a punto el bloque, con una ubicación privilegiada y revalorizado tras la inauguración del segundo tramo de las rampas mecánicas de Gran Vía, que finalizan a menos de 50 metros. La Sareb también es propietaria de más de 40 viviendas en la calle Privada Moderna, donde deberá actuar por orden judicial para arreglar los desperfectos denunciados por los vecinos desde hace años. En Vigo, solo cuenta con 43 viviendas disponibles para la venta a las administraciones públicas –también están o estarán en el mercado libre, es decir, para particulares, a un precio mayor–.

