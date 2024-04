Déficit de agentes y mala organización: las claves de la “compleja” criminalidad en Vigo

El hallazgo del cadáver de una mujer en una maleta en Balaídos, la muerte de una septuagenaria en el domicilio de su hermano en Lavadores, la brutal paliza a un hombre en un monte de Cabral, un joven herido de un disparo al que dejaron frente al Hospital Meixoeiro, el crimen de un hombre en Coia que venía armado con un hacha... Y todo ocurrido en este 2024 en Vigo, del que llevamos poco más de tres meses. A estos hechos de notoria gravedad hay que añadirle otros casos de delincuencia común como robos en domicilios, hurtos o tráfico de drogas que no hacen sino cuestionarnos si Vigo es una ciudad segura. “Sí lo es, pero con matices”.

Renovar el Catálogo de Puestos de Trabajo

Así lo afirma Roberto González, secretario general del sindicato policial SUP en Galicia. “Los datos no podemos verlos de un año a otro; ni todos los delitos son iguales. Se miran los números pero la inseguridad por un homicidio o por un hurto no es la misma. Desde la pandemia, la delincuencia en Vigo ha crecido de forma exponencial, muy vinculada a la drogodependencia”, declara González, que como muchos otros compañeros, ha venido reivindicando la necesidad de ampliar y “renovar” el Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT), o lo que es lo mismo, la plantilla de la Comisaría de Policía Nacional de Vigo, a las necesidades actuales. “No se revisa desde 2007 y los delitos han crecido mucho. Además, la atención al ciudadano se ha burocratizado tanto en los últimos años que hay agentes que asumen expedientes y realizan funciones que no le son propias; agentes de Seguridad Ciudadana que actúan como operadores de la Sala del 091 cuando podrían estar en la calle”, dice González.

Cien agentes más

Esta organización también es criticada por José Javier Martínez, del CEP. “Si los delincuentes ven patrullas por los barrios, por las calles, habría mayor prevención. Pero esta dotación policial ya no la hay, y por ello aumenta la sensación de inviolabilidad en las calles”, sostiene. Entre sus reivindicaciones pasa también la imperiosa necesidad de ampliar la plantilla de Vigo. “Hacen falta 100 agentes, y no pedimos por pedir, sino en base a los hechos. Vigo no es solo el núcleo urbano, asume también muchos otros concellos del área. Creo que desde la Jefatura Superior se desconoce esta dimensión”, recalca Martínez, quien precisa: "Los policías cada día que pasa tiene más miedo hacer su trabajo en la calle, recordemos que más de 40 policías al día son agredidos en España. La legislación actual no les protege".

"Carencia brutal" de medios

Por su parte, Igor Otero, de JUPOL, también es consciente de la “carencia brutal” de medios humanos en estas dependencias policiales. “Es un sinsentido que en la última convocatoria solo se dotase de seis nuevas plazas a Vigo. Mirando el CTP, Vigo tiene ocupado el 98%, sí, y en eso se basan para decir que hay personal suficiente. El problema es que hay que ampliar el catálogo. Ahora mismo, 682 plazas no son suficientes. Hay una mayor complejidad en los delitos, mayor presencia de droga en la vía pública, actos vandálicos... y esto se traduce en un descenso de la calidad en la seguridad ciudadana”, concluye Otero.