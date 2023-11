Casi 700 abogados y procuradores de oficio vigueses convocados a una huelga histórica

Los 603 abogados de oficio vigueses junto a los 76 procuradores adscritos también al servicio de justicia gratuita están convocados desde este martes a una huelga indefinida histórica por ser la primera que afrontan estos profesionales, que tiene como único precedente la jornada de paro que celebraron el pasado 12 de julio en el marco de las movilizaciones que ambos colectivos están promoviendo este 2023, un año que está siendo especialmente convulso en el ámbito judicial a raíz de los conflictos laborales que también protagonizaron los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios. La huelga de ámbito nacional organizada por el sindicato Venia se mantiene pese a que el Ministerio de Justicia ha advertido de que la misma no tiene amparo legal y podría derivar en consecuencias disciplinarias. Frente a ello, los convocantes defienden su derecho a la huelga y, de hecho, algunos juzgados de Vigo ya han suspendido en los últimos días procedimientos que estaban fijados para hoy tras anunciar los abogados intervinientes en los mismos que secundarán el paro.

Ha sido el propio sindicato el que ha fijado los servicios mínimos, al no hacerlo las administraciones de cada territorio. En el caso de Galicia los convocantes consideran que debía establecerlos la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta, pero, como ocurrió en la jornada del 12-J, este departamento del Gobierno autonómico descarta que tenga tal potestad. “No es competencia de la Xunta fijar los servicios mínimos de la huelga al no tratarse de funcionarios públicos, ni personal estatutario o laboral al servicio de la Administración de Justicia y, por lo tanto, no existir relación administrativa o estatutaria”, afirman las fuentes oficiales consultadas. “La Xunta solo sostiene con financiación pública a través de una compensación económica por dichos servicios en términos de indemnización y que se canalizan a través de los colegios profesionales de abogados y de procuradores”, concluyen sobre la situación.

Servicios mínimos

¿Cuáles son los servicios esenciales en el paro que arranca hoy en toda España con duración incierta? Venia informó en un comunicado de los “criterios de actuación” durante la vigencia de la huelga, que consisten en la “realización exclusiva” de una serie de procedimientos. Éstos son el servicio de guardia al detenido y de violencia de género y, en general, todas aquellas actuaciones “que afecten o puedan afectar a la libertad de las personas”, incluyéndose en éstas últimas las causas con preso, las actuaciones sometidas a plazo “que puedan causar una pérdida o perjuicio de derechos de carácter irreparable”, así como medidas cautelares o provisionales. También serán servicios mínimos, anuncian, los procedimientos relacionados con la protección o tutela de derechos fundamentales y libertades públicas y, “de cara a la adecuada protección de los derechos de las personas especialmente vulnerables”, aquellos asuntos en los que intervengan menores de edad o personas con la capacidad modificada judicialmente.

Apoyo de los profesionales

A la espera de lo que ocurra a partir de hoy, las reivindicaciones planteadas y la huelga indefinida cuentan con el apoyo de la mayoría de profesionales que trabajan en el ámbito de la justicia gratuita en Vigo. “Todas las peticiones que se hagan son pocas”, afirma la abogada Susana Sotelino. “No cobramos lo suficiente, no nos pagan por múltiples trámites que realizamos y antes nos abonaban con IVA y ahora ni eso”, añade. Saúl Vidal, otro letrado vigués, resume que lo que perciben por los procedimientos del turno de oficio es “irrisorio”. “Es una limosna”, describe este profesional, al que este año, por ejemplo, le asignaron por el turno de oficio, entre otros muchos procedimientos, la defensa del acusado del crimen machista de Baiona. María José Argiz, procuradora, afirma que este colectivo también se está movilizando –recientemente celebraron una reunión informativa– y destaca como “muy positivo” que esta lucha los haya unido con los abogados. “Nosotros somos un colectivo más pequeño y de esta manera podremos hacer más fuerza”, dice esta profesional, que indica que la situación del colectivo al que pertenece, en cuanto a lo que perciben por el trabajo en el ámbito de la justicia gratuita, es incluso “peor” que la de los letrados.

Sin derecho a cotización

En una nota de prensa difundida este fin de semana, los abogados y procuradores de oficio afirman que van a la huelga tras años soportando “un trabajo invisible, arduo, no remunerado y esclavizado”, en el que, añaden, no tienen siquiera “derecho a cotización”, lo que les lleva a una situación de “explotación laboral ilícita”. Sobre la huelga que arranca hoy ni el Colegio de la Abogacía de Vigo ni el de procuradores han realizado ningún pronunciamiento oficial.