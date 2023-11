Es habitual encontrarse a decenas de entusiastas de la pesca deportiva al pie de los muelles vigueses. Una afición arraigada y que se desarrolla solo en ciertas zonas del litoral costero de la urbe olívica. La Autoridad Portuaria de Vigo "permite" esta práctica, cuando la actividad no afecta directamente al movimiento en las dársenas, de ahí que haya zonas vetadas donde no pueden tenderse cañas.

Pero hay otras en las que el Puerto no interviene cuando estos pescadores lanzan sus anzuelos, como ocurre en la zona más interior de O Berbés, donde no atracan los barcos y las capturas son mejores, una circunstancia que este viernes se ha descontrolado. El banco de caballas es cuantioso para regocijo de un nutrido grupo de pescadores que no dejan de sacar ejemplares del agua: "Pican seguido", comentaba alguno a pie de muelle.

El que menos, se lleva 20 piezas para casa, aunque muchos optan por practicar la modalidad de 'pesca sin muerte' para contribuir a la sostenibilidad de los recursos del mar. Este gesto implica izar los peces con la caña para después devolverlos, vivos, al agua.