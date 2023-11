Exalumnos de la UVigo guiarán a las nuevas promociones en la búsqueda de empleo

Un salto al mercado laboral de la mano de quienes vivieron las mismas inquietudes. La UVigo estrena este curso un plan de mentoring en el que antiguos alumnos asesorarán a estudiantes de los últimos cursos de grado, máster y doctorado o recién graduados a través de sesiones individuales. El objetivo es que su experiencia les ayude a mejorar sus habilidades de cara a la empleabilidad.

“Los egresados deben tener una trayectoria profesional de, al menos, cinco años en el mismo ámbito de conocimiento al que pertenecen los estudiantes. Y la idea es que sean un referente para ellos en la incorporación laboral. El plan está funcionando muy bien. Ya tenemos 60 mentores y el plazo para estudiantes sigue abierto pero ya hay otros 60 inscritos”, destaca Natalia Caparrini, vicerrectora de Estudiantado y Empleabilidad.

Los participantes pertenecen a todas las ramas de conocimiento y, en el caso de los consejeros, la mayoría de ellos se encuentran en Galicia, pero también residen en otras regiones de España y en el extranjero.

“Una vez que realicemos el cruce de perfiles, empezarán las sesiones individuales en función de la demanda de los estudiantes. Y los mentores se han comprometido a tener un mínimo de encuentros al año. También pueden ser virtuales por eso algunos participan desde el extranjero”, explica Caparrini.

El programa se lleva a cabo desde el área de Empleo y Emprendimiento y la Comunidad Alumni de la Vigo, por lo que también contribuye a reforzar los lazos entre la institución y los egresados.

“Uno de los objetivos de esta comunidad es que los titulados sigan teniendo una vinculación con la Universidad. Que no se acabe cuando terminan sus estudios y se van, sino que puedan beneficiarse de lo que la institución les puede ofrecer y ellos también le aporten cosas”, señala la vicerrectora.

“Puedo aportar mi experiencia como emprendedor; es duro pero también muy bonito” Carlos Martín López - Ingeniero industrial y fundador de Eingal

Su trayectoria puede inspirar a muchas “mentes inquietas” que disfrutan afrontando retos diferentes cada día. Carlos Martín, ingeniero mecánico y máster en ingeniería industrial, descubrió “casi por casualidad” que también podía dedicarse al diseño de productos y la exploración de nuevas ideas.

“Las opciones habituales son las grandes empresas y, en Vigo, sobre todo,de automoción. Pero descubrí que existían otras compañías relacionadas con el diseño, la fabricación aditiva o los escáneres 3D y creo que esto puede resultar interesante para los alumnos. Además, hace casi dos años me lancé al emprendimiento y también puedo aportar esta experiencia. Es duro, porque eres tú el que tiene que resolver todas las áreas, pero también muy bonito”, asegura.

Su estudio de ingeniería y diseño de producto, Eingal, ya ha recibido dos premios en este tiempo: “Cada proyecto es diferente y nunca hay un día igual a otro. Mentalmente es más exigente porque exige renovación continúa, pero también más interesante”.

“Cuando acabas, el mundo laboral es hostil y crear un puente es fundamental” Patricia Verdial Garay - Secretaria del museo MARCO

Patricia Verdial, alumna de la tercera promoción de Traducción e Interpretación y secretaria del MARCO desde hace dos décadas, defiende la necesidad de establecer vínculos entre el mundo laboral y los alumnos: “En el museo tenemos acuerdos de prácticas con mi antigua facultad y también con otros centros de la UVigo. Cuando acabas la carrera, el mundo laboral es hostil y crear un puente es fundamental para poder abrirte paso. Es muy importante brindar la posibilidad de conocer la realidad del sector”.

Recuerda cómo, ya desde la carrera, había que “luchar para dignificar la profesión” y que la reivindicación sigue vigente: “Cada cierto tiempo llega una embestida, antes eran los traductores automáticos y ahora, la inteligencia artificial”. La trayectoria de Patricia, que también es responsable de la codirección editorial, es un ejemplo de esas posibilidades laborales no tan evidentes cuando haces la carrera. “El profesional del siglo XXI está en formación continua y reinventándose cada día. Es un reto en positivo”, añade.

“Estoy acabando la carrera y es muy interesante que alguien te oriente” Sara Benítez Fernández - Derecho Económico

A Sara Benítez le quedan solo dos asignaturas para graduarse en Derecho económico y se ha inscrito en el programa para resolver las dudas que comparten todos los que están a punto de saltar a la siguiente etapa. “Estoy acabando y es muy interesante que alguien comparta contigo su experiencia y te oriente. Que te cuente cómo le fue al terminar la carrera, si fue fácil, cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo o incluso qué vías puedes elegir porque a veces puedes acabar trabajando en algo que no te planteabas”, comenta.

A ella el mercado laboral no le es ajeno porque compatibilizó sus estudios con diferentes trabajos y ahora mismo tiene un contrato en formación en una asesoría. “No sé qué mentor me tocará, pero si trabajó y estudió al mismo tiempo tendremos algo en común porque no es la misma experiencia”, apunta.

Las opciones que baraja ahora mismo Sara son hacer un máster, empezar a preparar oposiciones o mudarse a Italia, donde realizó un “erasmus” y conoció a su pareja.

“Es muy importante tener la visión de un ojo externo; siempre aporta cosas” Denís Carballás Riveiro - Comunicación Audiovisual y Máster en Dirección de Arte

La mejor cualidad profesional de Denís es su versatilidad. Graduado en Comunicación Audiovisual y con un máster en Dirección de Arte en Publicidad, ya ha trabajado en empresas y como freelance y el año pasado pudo hacerlo en Reino Unido gracias a una beca.

“Empecé la carrera pensando en dedicarme a los cortos y el mundo audiovisual, después me pasé a la fotografía y luego al diseño gráfico y la maquetación. Sé hacer un poco de todo”, comenta.

Desde que acabó el máster en 2021 ha aprovechado todas las oportunidades que le han ido surgiendo. “Es un poco agotador ir haciendo este collage y no saber qué harás dentro de seis meses, pero es lo que nos tocó a esta generación”, reflexiona.

Por eso ve positivo el nuevo programa de mentoring de la UVigo: “Un profesional en activo te puede ayudar a focalizarte y además es muy importante tener la visión de un ojo eterno, siempre aporta cosas. Y las sesiones individuales molan mucho”.