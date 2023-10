El Concello de Vigo estudia limitar las viviendas de uso turístico

El Concello de Vigo no seguirá los pasos del de A Coruña. La responsable de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento olívico y cuarta tenienta de alcalde, María José Caride, avanzó que el gobierno local, a diferencia de la entidad encabezada por la socialista Inés Rey, no contempla solicitar la declaración de la ciudad como zona tensionada, una de las novedades que recoge la ley de vivienda estatal para topar el precio del alquiler. Para facilitar las opciones de compra de un hogar –a casi 2.100 euros el metro cuadrado, unos 340 más que hace seis años– y el arrendamiento –a 9,3 euros el metro cuadrado, casi un 40% más que hace ocho años–, el equipo de Abel Caballero escoge un camino que no pasa por esta condición de la normativa estatal, en vigor desde finales de mayo.