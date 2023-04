Las ocho áreas tensionadas de alquiler en Vigo acogen a casi 100.000 habitantes

La Ley por el Derecho a la Vivienda, que se prevé aprobar en el Congreso de los Diputados la próxima semana tras un año de negociaciones, determina que un área puede ser declarada tensionada si la evolución del precio de la zona –ya sea de arrendamiento o compra– ha superado en al menos tres puntos el IPC (Índice de Precios de Consumo) de los últimos cinco años o el desembolso medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros supera el 30% de la renta media de los inquilinos de esa zona. Recoge este apartado para dibujar bolsas de pisos y casas en los que se podrá imponer un tope a los alquileres –en máximos históricos en Vigo: 9,5 euros el m2 de media– más allá de las limitaciones generales que la normativa también prevé para el conjunto.

En la urbe olívica, según los datos que ofrece la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate Analytics, hay ocho códigos postales –de 27 en total– que encajan en uno u otro de los supuestos indicados –en ningún caso se dan los dos a la vez–. Suman 93.224 habitantes. Entran en este grupo por la primera de las condiciones –IPC– las propiedades asociadas al código postal 36210 y 36213: entorno de Fragoso, Castrelos, Pereiró, A Pastora, Praza América, Matamá, fábrica de Stellantis y Camposancos. Aquí, el precio medio del alquiler es de 675 y 650 euros al mes, respectivamente, y el coste ha aumentado en los últimos cinco años casi un 32% –donde más subió en todo el municipio– y más de un 23%, cifras que están por encima del IPC más 3 puntos: un 21,21%. Ambas áreas aglutinan más de 40.000 habitantes.

El resto de códigos postales que se corresponden con áreas tensionadas se acogen a esta etiqueta por el segundo de los condicionantes, es decir, el desembolso dedicado a la vivienda, lo que Atlas Real Estate Analytics nombra como tasa de esfuerzo con gastos. En estas partes de la ciudad, esta cifra supera el 30% de los ingresos medios de los hogares de la zona. Destaca el porcentaje del 36390, un 132,14%. Se corresponde con el entorno de Canido, Cabo Estai y San Miguel de Oia, con un precio medio del alquiler de 4.000 euros y renta media cercana a los 39.000 euros. Le sigue, por porcentaje, el 36392, con un 92,16% y una renta de poco más de 39.000 euros –Saiáns, donde destacan las viviendas a pie de playa–.

Bastante más lejos, está el 36330, con un 41,61% e ingresos de casi 37.000 euros: ámbito de Coruxo. También son zonas tensionadas las que se corresponden con los códigos postales 36208 –Alcabre, Bouzas y el entorno de la Praza da Industria–, donde residen más de 15.000 vecinos; 36206 –O Calvario–, que da cobijo a más de 21.000; y 36212 –ámbito de Navia, Alcabre y Samil–, con más de 8.600.

Se quedan fuera de las áreas tensionadas 19 códigos postales, entre los que destacan, por población, el 36211 –el entorno de la Praza da Independencia–, con más de 18.000 residentes; el 36209 –proximidades de la Praza da Miñoca, A Bouza y Alcampo y centro de salud de Coia–, con más de 20.500; el 36207 –ámbito de A Guía, la ETEA, el centro comercial Travesía y el mercado de Teis–, con más de 18.600; o el 36203 –zonas de O Castro, Hispanidad, Povisa y Venezuela–, que suma más de 18.400 habitantes.

Además, la ley de vivienda, una de las medidas estrella de la legislatura que se alcanza tras el acuerdo del Gobierno central con ERC y Bildu, fija un tope del 3% a las subidas del alquiler en 2024, amplía las consideradas como zonas tensionadas y se reduce la cantidad de pisos que puede tener un propietario para considerarlo gran tenedor.

Esta nueva norma también incrementa los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida del 30% al 40% en el suelo urbanizable –actuaciones de nueva urbanización– y del 10% al 20% en suelo urbano no consolidado –actuaciones de reforma o renovación de la urbanización–.

La totalidad del municipio olívico sería área tensionada

Hasta que no se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva ley de vivienda, no se podrá concretar con certeza si la norma permitirá declarar municipios enteros como áreas tensionadas, lo que posibilitaría topar el precio del alquiler en cualquier propiedad sin tener que acercar la lupa a cada barrio. Vigo entraría en este grupo. La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), a la espera de su entrada en vigor, entiende que su aplicación se haría efectiva en la totalidad del municipio, pero muestra una posición cauta hasta que no se dé a conocer el texto de forma íntegra.

También queda por determinar si las corporaciones locales podrán decidir por su cuenta acogerse a estas condiciones cuando el gobierno de la comunidad autónoma –que tiene las competencias en vivienda– decida ponerse en contra, como ya ha anunciado que hará la Comunidad de Madrid –recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional–.