Todo preparado en Castrelos para otra noche épica de conciertos, mañana con David Guetta como protagonista en el que será, sin duda, el mayor espectáculo de este verano en el recinto municipal. Más de cuatro horas de actuaciones y como plato fuerte el considerado uno de los mejores DJs del mundo, con auténticos temazos como Titanium, Memories, I’m good, When love takes over, Club can’t handle me, Dangerous, Play hard, Let’s love, la revisionada Baby don’t hurt me...

Y como ya ha sucedido en otras ocasiones este verano, los más fanáticos ya han tomado posiciones en el auditorio. Poco les ha importado la amenaza de lluvia o que queden más de 24 horas para el espectáculo. Un par de docenas de personas ya se han apostado en las primeras filas de la grada o delante de las puertas de la zona de pago. Los más rápidos llegaron en torno a las 17.00 horas de este sábado, incluso con tiendas de campaña. De hecho, la Policía Local les advirtió que no podían montar semejante campamento (solo se permiten sillas o toallas), así que optaron por plegar las tiendas y colocarse sobre ellas. La Policía Local prevé que a lo largo de la noche y durante la madrugada se unan más personas a la fila. La venta de entradas ya fue un preludio de lo que se verá en las próximas horas en las inmediaciones del parque y accesos al Auditorio de Castrelos, que espera sin duda alguna, su mayor lleno de la historia de la mano de uno de los más populares DJ de la historia. El artista francés aterrizará bajo el concepto “Dreambeach”, el festival de música electrónica nacido hace una década en nuestro país y por el que pasaron otros DJ’s reconocidos mundialmente como Martin Garrix, Armin van Buuren, Dimitri Vegas, Axwell & Ingrosso o Don Diablo. El show comenzará a las 20.30 horas y durará unas cuatro horas. En la cita de Vigo contará con dos artistas invitados de primer nivel mundial. Se trata del británico Nic Fanciulli –con más de 900.000 oyentes mensuales en Spotify– y el chileno Francisco Allendes. Completando este cartel también habrá representación local de la mano de Groove Amigos.