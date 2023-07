Vialia se estrenó en los pasados comicios municipales como colegio electoral con seis mesas. Hasta 11.619 electores de diez secciones censales distintas cambiaron su lugar de votación el 28M, viéndose afectados principalmente los vecinos que en anteriores citas acudían a la estación de autobuses de la Avenida de Madrid (ahora en desuso). A ellos se sumaron los afectados por el cierre de otros dos centros: el local de Protección Civil de Pi y Margall y el vivero de O Castro.

La reconfiguración de los espacios electorales llevó a votar a Vialia a los residentes en el distrito 2 secciones 10ª, 16ª y 17ª, concretamente a la "sala multiusos", según indicaba la tarjeta censal.

El Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPP) publicó el pasado 5 de junio la relación de secciones, locales y mesas para las próximas elecciones generales del 23 de julio, con la ubicación de cada centro electoral y la delimitación de los barrios y calles que abarcan.

El BOPP vuelve a fijar seis mesas en Vialia, de nuevo en la "sala multiusos". A ella están llamados los electores del distrito 1 sección 13ª (mesas A y B), y del distrito 2: secciones 10ª (mesa U), 16ª (mesa U) y 17ª (mesas A y B). En total, un censo de 3.648 votantes (en base a los datos de mayo).

"¿Dónde tengo que votar?"

Sin embargo, los electores citados en Vialia se toparon con un problema a la hora de ir a depositar su papeleta: "¿Dónde tengo que votar?". Era la pregunta que muchos se hacían al recorrer el centro comercial sin hallar ningún cartel que indicase dónde estaba habilitado el espacio electoral.

"Estuvimos dando vueltas, pensando que sería dentro, pero no allí no había nada", relata una vecina del barrio de Casablanca. "Hasta le preguntamos a uno de los guardias de seguridad dónde estaban las urnas, y no tenía ni idea", prosigue su crítica. Finalmente, tras salir a la gran plaza de Vía Norte, esta electora y su pareja encontraron la "sala multiusos" que citaban sus tarjetas censales. "No había ningún indicador ni ninguna señal. Es algo que deben mejorar para el futuro, porque éramos muchos de arriba para abajo buscando la mesa electoral", reprocha.

El "colegio electoral" de Vialia se encuentra en la gran plaza de Vía Norte, entre el parque infantil y las escaleras al aire libre que bajan a la terraza y a la entrada de los cines. Este espacio pasa desapercibido, a pesar de que queda justo frente a una entrada secundaria al centro comercial, porque queda oculto por el gran barco rodeado de olas que acapara la zona infantil.

El habitáculo, rotulado como "Sala Inmersiva", suele destinarse a actos culturales como conciertos, charlas y exposiciones con predominio de la tecnología, aunque también para la logística de los distintos actos que se celebran en el centro comercial.